Столична влада категорично проти введення в експлуатацію "будинку-монстру" на Подолі, – заступник Кличка

Столична влада попри рішення Касаційного адміністративного суду вважає неможливим введення в експлуатацію 12-поверхового будинку на Подолі, розташованого на вулиці Нижній Вал, 27-29. Про це заявив заступник міського голови Віталія Кличка – секретар Київської міської ради Володимир Бондаренко.

За словами Бондаренка, міська влада продовжує відстоювати позицію киян у судових спорах стосовно «будинку-монстру».

«На жаль, Київська міська рада не була залучена до судового процесу стосовно зобов’язання Державної архітектурно-будівельної інспекції України видати сертифікат готовності до експлуатації «будинку-монстру» у Подільському районі столиці. Проте для його введення в експлуатацію відсутній базовий компонент: станом на сьогодні забудовник не має у власності чи користуванні земельної ділянки. Відтак, видача сертифікату готовності до експлуатації може кваліфікуватись як перевищення службових повноважень тими особами, які здійснять це, що є кримінальним правопорушенням. Наша позиція незмінна – поверховість цього одоробла має бути приведена до первинних показників», – наголосив Бондаренко.

Раніше стало відомо, що Київська міська рада оскаржить рішення північного апеляційного господарського суду щодо введення в експлуатацію будинку на Подолі.