Допрацювати законопроєкт про олігархів - це як встановити ракету "Нептун" на самокат, - Рахманін

Законопроєкт влади «Про олігархів» суперечить одразу 5 статтям Конституції. Документ неможливо допрацювати через його безсистемність, але він потрібен владі задля отримання додаткових можливостей політичного тиску. Поо це заявив депутат фракції «Голос» у Верховній Раді, член комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Сергій Рахманін.

«Закон про олігархів — наруга над Конституцією, адже суперечить, на мою думку, щонайменше 5-ти її статтям. Інакше, як спамом, його назвати не можна. Якщо хтось вважає, що цей закон — призведе до можливого встановлення диктатури, то це перебільшення. Він наразі показує лише відверте бажання президента її встановити. Документ занадто несистемний та беззмістовний для встановлення диктатури, але він є маркером прагнень Зеленського», — заявив Сергій Рахманін.

Член комітету з нацбезпеки звернув увагу на те, що законопроєкт є надто недосконалим для того, щоб суттєво поліпшити його до другого читання.

«Вдосконалювати можна лише те, що піддається удосконаленню. Якщо на самокат встановити ракету «Нептун», він все одно лишиться самокатом», — наголосив депутат.

Ухвалення подібного законопроєкту монобільшістю свідчить про незацікавленість влади у розробці стратегії з реальної боротьби з олігархами, вважає нардеп. Натомість, на його думку, президент Зеленський мав три причини запропонувати подібний проєкт закону.

«Перша — це піар, тобто те, що можна добре «продати». А «продається» в нас — серіал РНБО: «Дивіться кожної п'ятниці». Друга причина — політична. Багатії, в яких будуть менш міцні нерви, почнуть домовлятися, на них буде легше тиснути. По-третє, це закон про публічне приниження: на мою думку, Зеленський прагне помститися людям, які досі не вважають його рівнею попри президентський статус», — підкреслив політик.