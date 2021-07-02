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Разумков заявив, що поправками до закону Зеленського спробує забрати в РНБО функцію визначення олігархів

Він вважає, що Рада нацбезпеки і оборони законодавчо не має на це права. 

Разумков заявив, що поправками до закону Зеленського спробує забрати в РНБО функцію визначення олігархів
Фото: Апостроф

Голова парламенту Дмитро Разумков вноситиме поправку до президентського законопроєкту щодо деолігархізації, спрямовану на позбавлення РНБО функції визначення олігархів. Про це він повідомив на брифінгу.

"Буду пропонувати щоло РНБО, я вважаю, що це не зона відповідальності РНБО ні з точки зору логіки, ні з точки зору закону. Тому правки будуть подаватися", - сказав він.

Разумков додав, що наполягатиме на цій поправці.

Нагадаємо, що ухвалений в першому читанні законопроєкт передбачає створення реєстру олігархів за рішенням РНБО, обмеження впливу на ЗМІ та подання "декларацій" за контакти з олігархами. 

Документ доповідав міністр юстиції Денис Малюська. Він повідомив, що законопроєкт є конституційним і РНБО має відповідні повноваження. 

Докладніше про ухвалення документу читайте в матеріалі LB.ua "«Слуги» вдарили по олігархах. І збільшили податковий тиск на економіку". 

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