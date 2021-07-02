Разумков заявив, що поправками до закону Зеленського спробує забрати в РНБО функцію визначення олігархів

Він вважає, що Рада нацбезпеки і оборони законодавчо не має на це права.

Голова парламенту Дмитро Разумков вноситиме поправку до президентського законопроєкту щодо деолігархізації, спрямовану на позбавлення РНБО функції визначення олігархів. Про це він повідомив на брифінгу.

"Буду пропонувати щоло РНБО, я вважаю, що це не зона відповідальності РНБО ні з точки зору логіки, ні з точки зору закону. Тому правки будуть подаватися", - сказав він.

Разумков додав, що наполягатиме на цій поправці.

Нагадаємо, що ухвалений в першому читанні законопроєкт передбачає створення реєстру олігархів за рішенням РНБО, обмеження впливу на ЗМІ та подання "декларацій" за контакти з олігархами.

Документ доповідав міністр юстиції Денис Малюська. Він повідомив, що законопроєкт є конституційним і РНБО має відповідні повноваження.

Докладніше про ухвалення документу читайте в матеріалі LB.ua "«Слуги» вдарили по олігархах. І збільшили податковий тиск на економіку".