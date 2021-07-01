Олексій Чернишов: Парламент ухвалив за основу два законопроєкти, які спрямовані на комплексну реформу сфери містобудування

Ключові для реформи у сфері містобудування законопроєкти №5655 та №5656 прийнято у першому читанні.

Верховна Рада України прийняла у першому читанні два законопроєкти, які мають забезпечити комплексне реформування сфери містобудування. Про це повідомив Міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов.

«Ключові для реформи у сфері містобудування законопроєкти №5655 та №5656 прийнято у першому читанні! Вітаю рішення парламенту, яке наближає нас до повноцінного завершення важливих змін у містобудівній галузі. Прийняття цих законів забезпечить прозорість процедур. І ми нарешті подолаємо корупцію, яка десятки років квітнула у сфері архітектурно-будівельного контролю. Також прийняття законопроєктів дозволить максимально автоматизувати послуги у цій галузі», – наголосив Олексій Чернишов.

Чернишов зазначив, що для розробки законопроєкту було проведено системний аналіз практики реалізації державної політики у сфері містобудування. Водночас подякував за плідну співпрацю у розробці законопроєкту народним депутатам, представникам Асоціації міст України, Офісу простих рішень та результатів, Конфедерації будівельників України, саморегулівних організацій та будівельного ринку.

Запропоновані законопроєктом № 5655 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування сфери містобудівної діяльності» зміни стосуються, зокрема:

мінімізації паперового документообігу між суб’єктами містобудування;

цифровізації процесів та реєстраційних процедур у будівництві;

розмежування містобудівного контролю та державного містобудівного нагляду у сфері містобудівної діяльності;

посилення ролі органів місцевого самоврядування – зокрема, вони отримають розширені повноваження за контролем об’єктів будівництва, які будуються самочинно;

визначення учасників будівництва, їх прав та обов’язків, а також відповідальності кожного з них тощо.

Олексій Чернишов додав, що законопроєкт № 5656 «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо зарахування окремих адміністративних зборів за державну реєстрацію у сфері містобудівної діяльності» має забезпечити комплексну реформу системи архбудконтролю та системи надання адміністративних послуг з державної реєстрації у сфері містобудівної діяльності.

Нагадаємо, що у Комітеті ВРУ з питань правоохоронної діяльності почала працювати Робоча група з напрацювання узгодженої концепції та підготовки тексту законопроєкту щодо удосконалення положень Кримінального кодексу України та Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності за порушення вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності.