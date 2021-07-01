Питання отримання дозволів на польоти до/з Туреччини вирішене, - МЗС

Перші рейси в Анталію з Києва та Запоріжжя вже відбули.

Питання отримання дозволів на польоти у Туреччину із неї вирішено. Перші рейси в Анталію з Києва та Запоріжжя вже вирушили.

Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

"За інформацією авіаперевізника, питання отримання дозволів на польоти до/з Туреччини вирішене. Вже відбули перші рейси Анталія-Київ, Анталія-Запоріжжя. Решта вилітатиме відповідно до оновленої польотної програми", - написав він у твіттері.

Ніколенко попросив українських пасажирів перевіряти розклад на сайті перевізника.

Як повідомляли, станом на ранок 1 липня в аеропорту "Бориспіль" затримувалися п'ять рейсів в Анталію. Представники авіакомпаній повідомили, що рейси перенесені через відсутній дозвіл Туреччини.