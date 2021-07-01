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Рада перейменувала селище в Донецькій області в Нью-Йорк

Український Нью-Йорк знаходиться біля лінії фронту.

Рада перейменувала селище в Донецькій області в Нью-Йорк
Фото: ukrinform.com

Верховна Рада на пленарному засіданні 1 липня підтримала проєкт постанови про перейменування селища Новгородське в Донецькій області на Нью-Йорк.

За це рішення проголосував 301 народний депутат.

Перейменування 12-тисячного селища, яке входить до складу Торецької громади, ініціювали його жителі.

Нью-Йорк - його історична назва.

Український інститут національної пам’яті підтримав повернення назви Нью-Йорк з огляду на положення статті 5 закону "Про географічні назви", яке дозволяє перейменування населених пунктів у випадку "необхідності повернення окремим географічним об’єктам їхніх історичних назв". Також Інститут вказував на те, що перейменування Нью-Йорку президією Верховної Ради України 19 жовтня 1951 року в Новгородське було продиктоване політико-ідеологічними міркуваннями комуністичної партії.

Перейменування Новгородського в Нью-Йорк вже погодили Новгородська селищна рада та військово-цивільні адміністрації Торецька й Донецької області.

Селище знаходиться недалеко від лінії фронту, тут розташована станція електричок "Фенольна".

Нагадаємо, що в 2019 році Верховна Рада повернула історичну назву Переяславу, який за Радянського Союзу перейменували в Переяслав-Хмельницький.

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