«Горіла хата» хору Верьовки: відлуння сталінської епохи
«Горіла хата» хору Верьовки: відлуння сталінської епохи
Кабмин согласовал назначение руководителей пяти облгосадминистраций
Кабмин согласовал назначение руководителей пяти облгосадминистраций
"Квартал" пошутил над сгоревшим домом Гонтаревой
"Квартал" пошутил над сгоревшим домом Гонтаревой
В Полтавской области при падении вертолета погиб экс-министр аграрной политики Кутовой
В Полтавской области при падении вертолета погиб экс-министр аграрной политики Кутовой
"Квартал 95" ответил на претензии к номеру про сгоревший дом Гонтаревой
"Квартал 95" ответил на претензии к номеру про сгоревший дом Гонтаревой
Дмитрий Дубилет: "Я планировал полностью переехать в Лондон, оплатил даже квартиру на несколько месяцев вперед"
Дмитрий Дубилет: "Я планировал полностью переехать в Лондон, оплатил даже квартиру на несколько месяцев вперед"
Кабмин упростил назначение субсидий военнослужащим и украинцам старше 60 лет
Кабмин упростил назначение субсидий военнослужащим и украинцам старше 60 лет
В Одессе горел монастырь УПЦ МП
В Одессе горел монастырь УПЦ МП
Коломойский назвал Гонтареву дурой, а Милованова дебилом
Коломойский назвал Гонтареву дурой, а Милованова дебилом
ГлавнаяОбществоЖизнь

Поселку в Донецкой области хотят вернуть название Нью-Йорк

Глава ДонОГА поддержал желание жителей.

Поселку в Донецкой области хотят вернуть название Нью-Йорк

Часть жителей поселка Новгородское Донецкой области в очередной раз выступили за то, чтобы переименовать населенный пункт в Нью-Йорк. Глава ОГА заявил, что готов поддержать такое решение, передает freeradio.

"Если у жителей есть такое желание, которое обосновано и проговорено совместно между собой, то оно (ходатайство — ред.) будет рассмотрено и принято положительно", - заявил Павел Кириленко.

Новгородское подчинено Торецкой военно-гражданской администрации.

После согласования о переименовании в ДонОГА данный вопрос должна рассмотреть Верховная Рада.

Стоит отметить, что в Верховную Раду прошлого созыва дважды подавали проекта постановления о переименовании Новгородского в Нью-Йорк. Однако, оба проекта были отозваны в связи с переизбранием Верховной Рады Украины.

Название Нью-Йорк для города историческое. По данным издания "Этнографический Донбасс", населенный пункт основали в 1877 году немцы, которых пригласила императрица Екатерина II. В 1951 году Президиум Верховного Совета Украинской ССР издал указ о переименовании поселка городского типа Нью-Йорк в Новгородское.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter

Читайте также