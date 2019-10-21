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Скончался фотограф Владимир Струмковский

Причиной смерти стал оборвавшийся тромб.

Скончался фотограф Владимир Струмковский
Владимир Струмковский
Фото: facebook.com/strumkovskij

21 октября скончался известный киевский фотограф Владимир Струмковский.

В соцсети о его смерти сообщают коллеги, отмечая, что Владимир был невероятно талантливым и светлым человеком.

"Родные сообщили: тромб оборвал жизнь замечательного Владимир Струмковский - мастера светописи от Бога...", - написал в фейсбуке журналист Владимир Кацман.

"Володя был крутым фотографом и замечательным человеком", - отметил народный депутат Верховной Рады VIII созыва Андрей Лозовой.

"Владимир Струмковский, невероятно талантливый, светлый человек. Всегда улыбался при встрече, искренне, от души. Буду помнить его таким. Соболезнования всем, кто знал и любил", - написала журналист Татьяна Бодня.

Владимир Струмковский родился в декабре 1959. Окончил Институт журналистики КНУ имени Тараса Шевченко. Снимал для многих столичных СМИ. Длительное время работал в столичной газете "Крещатик". В последнее время снимал в Раде.

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