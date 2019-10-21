Путин включил Вышинского в состав совета по правам человека при президенте РФ

Владимир Путин включил в состав совета по правам человека при президенте РФ экс-руководителя "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского, обвинявшегося в Украине в госизмене. Об этом сообщается на сайте СПЧ.

Фото: http://president-sovet.ru

«Согласно Указу Президента, в состав Совета включены советник президента Валерий Фадеев, исполнительный директор Международного информационного агентства "Россия сегодня" Кирилл Вышинский... Исключены из состава Совета - профессор, доктор юридических наук Михаил Федотов, глава Международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков», - сказано в сообщении.

СПЧ - консультативный орган при президенте РФ «по содействию главе государства в реализации его конституционных полномочий в области обеспечения и защиты прав и свобод человека и гражданина, информированию президента о положении дел в этой области, содействию развитию институтов гражданского общества, подготовке предложений главе государства по вопросам, входящим в компетенцию совета».

Напомним, ранее сообщалось, что Кирилл Вышинский стал исполнительным директором в медиахолдинге "Россия Сегодня". Приказ о его назначении был подписал 9 сентября., при том, что обмен между Украиной и РФ, в рамках которого Вышинского отпустили в Москву, состоялся 7 сентября.

Вышинский был задержан 15 мая 2018 года по подозрению в государственной измене (ч.1 ст.111 Уголовного кодекса). У Вышинского дома нашли российский паспорт и медаль "За возвращение Крыма", а позже в ходе судебного процесса Вышинский заявил, что не считает себя украинским гражданином.

Спецслужба сообщила, что весной 2014 года Вышинский ездил в Крым, где по заданию руководства МИА "Россия сегодня" "принял непосредственное участие в пропагандистских акциях, направленных на поддержку аннексии и присоединения полуострова к РФ", а по возвращении в Киев Вышинский привлек подчиненных журналистов для изготовления материалов в пользу террористических организаций "Л/ДНР".