СМИ узнали о "нештатной ситуации" на военных учениях в РФ под руководством Путина

Атомный подводный крейсер запустил лишь одну межконтинентальную ракету из двух.

Во время стратегических учений в России "Гром-2019", заключительным этапом которых руководил президент Владимир Путин, произошла нештатная ситуация. Атомный подводный крейсер К-44 "Рязань" запустил лишь одну межконтинентальную баллистическую ракету Р-29Р, а не две, как было запланировано.

Об этом сообщило российское издание "Ведомости" со ссылкой на источники в Минобороны РФ.

Отмечается, что одна ракета не вышла из шахтной пусковой установки. Из-за этого субмарине пришлось вернуться в пункт постоянного базирования с неотстреленной ракетой.

Нештатная ситуация могла произойти из-за отказа некоторых систем подлодки, через которые проходит команда о пуске, считает один из собеседников издания. Официально на запрос издания в российском Минобороны не ответили.

Межконтинентальная баллистическая ракета Р-29Р была разработана в 1970-х годах и находится на вооружении более 40 лет.

Напомним, Россия как минимум пять раз проводила испытания крылатых ракет неограниченной дальности с ядерной энергоустановкой "Буревестник", и при этом все пуски завершались авариями.

В августе при взрыве на полигоне в РФ погибли пятеро сотрудников "Росатома". На этом полигоне проводятся испытания оружия, в том числе баллистических и крылатых ракет, используемых российским флотом.