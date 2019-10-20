Турция сообщила о гибели своего солдата в Сирии

Министерство обороны Турции заявило, что в воскресенье, 20 октября, около города Тель-Абьяд погиб один турецкий военный и еще один получил ранения. Анкара обвиняет в атаке курдские "Отряды народной самообороны" (YPG), передает DW.

При этом в Минобороны Турции отмечают, что "турецкие военные отбили наступление и остаются приверженными режиму прекращения огня".

Перед этим Турция призвала США использовать свое влияние, чтобы вывести курдские формирования с севера Сирии.

Ранее Анкара и курдские отряды обменялись взаимными обвинениями в нарушении режима прекращения огня.

Напомним, Турция приостановила военную операцию в Сирии 17 октября после длительных переговоров вице-президента США Майка Пенса с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Планируется, что перемирие продлится 120 часов, чтобы дать возможность сирийским курдам безопасно отступить со своих позиций на расстояние 32 километра от сирийско-турецкой границы.

По словам министра иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, в результате отступления курдов должна образоваться так называемая "зона безопасности". Эта буферная зона будет находиться под контролем турецких вооруженных сил. В то же время глава турецкого МИД дал понять, что пока речь идет только о приостановлении операции, а не о полном прекращении огня.