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Джонсон направил в ЕС запрос об отсрочке Brexit и просьбу не удовлетворять прошение

Просьба о переносе - вынужденная мера, так как за нее проголосовал британский парламент. 

Джонсон направил в ЕС запрос об отсрочке Brexit и просьбу не удовлетворять прошение
Борис Джонсон
Фото: EPA/UPG

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон направил в ЕС два письма. В первом была просьба рассмотреть возможность отсрочки Brexit, во втором он попросил не удовлетворять это прошение.

О получении первого письма сообщил председатель Европейского совета Дональд Туск.

"Запрос об отсрочке только что поступил. Теперь я начну консультации с лидерами стран ЕС относительно того, как реагировать", - написал Туск на своей странице в твиттере в субботу.

В этом письме премьер-министр Великобритании Борис Джонсон попросил у Брюсселя отсрочки по сроку выхода Великобритании из Евросоюза до 31 января 2020 года.

"Я пишу с тем, чтобы проинформировать Европейский совет о том, что Великобритания хочет дополнительной пролонгации периода, обеспеченного статьей 50 (3) договора о Европейском союзе... Великобритания предлагает, чтобы этот период закончился в 23.00 среднеевропейского времени 31 января 2010 года", - сказано в документе британской стороны.

На этом основании Туск запустит консультации с лидерами ЕС по вопросу о соответствующей реакции. На это может уйти несколько дней.

Однако телеканал Sky News узнал о втором письме Джонсона, в котором он попросил не удовлетворять прошение об отсрочке, которое ранее поступило в ЕС.

По информации СМИ, премьер-министр направил второй запрос вместе с официальным прошением об отсрочке Brexit, которое не подписал.

“Просьба о переносе - вынужденная мера, так как за нее проголосовал британский парламент. Однако Джонсон в субботу уже заявлял, что все равно нацелен на выход из ЕС 31 октября 2019 года”, - сообщает телеканал.

Напомним, 19 октября члены Палаты общин потребовали от Джонсона запросить у Брюсселя отсрочку Brexit. Соответствующую поправку, известную как "поправка Летвина" по имени предложившего ее члена Палаты общин Оливера Летвина, одобрили 322 депутата, против высказались 306 человек.

Слушания в Палате общин, на которых депутаты должны были вынести вердикт по согласованному Джонсоном с ЕС обновленному соглашению о выходе Великобритании из ЕС, ознаменовались жестким противостоянием парламентариев и премьера. Джонсон заявлял, что не будет обсуждать с ЕС отсрочку, настаивая на том, что Лондон должен покинуть ЕС 31 октября.

Ранее британский парламент принял закон, согласно которому, если к 19 октября не удастся согласовать соглашения о Brexit c ЕС, Джонсон должен будет просить у Брюсселя трехмесячную отсрочку. Однако премьер ранее предупреждал, что скорее "умрет в сточной канаве", чем будет просить ЕС о подобном.

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