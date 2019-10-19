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Британский парламент проголосовал за новую отстрочку "Брексит"

Джонсон заявил, что не станет просить ЕС об отсрочке.

Британский парламент проголосовал за новую отстрочку "Брексит"
Борис Джонсон
Фото: EPA/UPG

Депутаты Палаты общин британского парламента в субботу поддержали поправку, обязывающую премьер-министра страны просить об отсрочке Brexit вне зависимости от результатов голосования по утверждению соглашения между Лондоном и Брюсселем. Об этом сообщает Bloomberg.

Однако премьер-министр Борис Джонсон настаивает на том, чтобы страна все-таки покинула ЕС 31 октября.

"Я не буду обсуждать с ЕС отсрочку, и никакой закон не заставит меня сделать это", - сказал он, выступая в субботу в Палате общин. 

Он добавил, что в течение следующей недели правительство представит проект законодательства, необходимого для выхода из ЕС.

Голосование по соглашению, которое было достигнуто ранее на этой неделе между британским правительством и властями ЕС, должно состояться в британском парламенте позднее в субботу.

Напомним, сегодня в парламенте Британии проходят дебаты о выходе из Евросоюза. Палата общин собралась на экстренное заседение в субботу впервые за последние 37 лет.

В сентябре депутаты нижней палаты британского парламента приняли закон, который блокирует выход Великобритании из Евросоюза без соглашения с Брюсселем. Закон предусматривает перенос срока Brexit на 31 января 2020 года, если договоренности с ЕС так и не удастся достичь. Джонсон уверял, что будет придерживаться этого закона, однако неоднократно подчеркивал, что Brexit состоится 31 октября.

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