Австрийская компания отключила "Газпрому" компрессоры из-за санкций
Австрийская компания отключила "Газпрому" компрессоры из-за санкций
В Кремле назвали "неожиданной идеей" предложение распустить "ЛДНР"
В Кремле назвали "неожиданной идеей" предложение распустить "ЛДНР"
Гладковский задержан НАБУ перед вылетом за границу (обновлено)
Гладковский задержан НАБУ перед вылетом за границу (обновлено)
Гражданин Вьетнама по имени Хуй отстоял свое право и защитил диссертацию в Одесском политехе
Гражданин Вьетнама по имени Хуй отстоял свое право и защитил диссертацию в Одесском политехе
Єгор Стадний: "Університети будуть обирати ректорів, але з-поміж тих кандидатур, які запропонує Міністерство освіти"
Єгор Стадний: "Університети будуть обирати ректорів, але з-поміж тих кандидатур, які запропонує Міністерство освіти"
Що військові думають про розведення сил?
Що військові думають про розведення сил?
Дело МН-17: Кремль атакует Украину
Дело МН-17: Кремль атакует Украину
Вилкула и Колесникова отправили под суд
Вилкула и Колесникова отправили под суд
Во взломанной почте консультанта Путина обнаружили "план борьбы с Навальным", - The Insider
Во взломанной почте консультанта Путина обнаружили "план борьбы с Навальным", - The Insider
ГлавнаяМир

На саммите ЕС одобрили соглашение по "Брекситу"

Соглашение Брюсселя и Лондона о выходе Великобритании из ЕС должно вступить в силу 1 ноября.

На саммите ЕС одобрили соглашение по "Брекситу"
Фото: pixabay.org

Участники саммита Евросоюза, открывшегося в Брюсселе в четверг, 17 октября, одобрили договоренность Великобритании и ЕС о порядке и условиях "Брексита". Они также пообещали поддержать шаги, нацеленные на вступление договора в силу 1 ноября, передает DW.

Канцлер Германии Ангела Меркель одобрила решение участников саммита. Она назвала соглашение "компромиссом для всех сторон", подчеркнув, что документ содержит ключевые требования ЕС. Договор является "возможностью хороших и тесных отношений с Великобританией в будущем", заявила Меркель.

В свою очередь глава Европейского совета Дональд Туск отметил, что соглашение позволит избежать хаоса. "Если Великобритания однажды решит вернуться, наши двери всегда открыты", - добавил он.

Ирландский премьер-министр Лео Варадкар выразил уверенность в крепких отношениях своей страны с Великобританией. По его словам, переходный период (который вступит в силу после "Брексита") может быть продлен до конца 2022 года.

Ранее глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и британский премьер Борис Джонсон объявили, что Лондон и Брюссель договорились по "Брекситу". После решения стран-членов ЕС соглашение еще должно быть одобрено британским парламентом.

Соглашение охватывает четыре пункта, сообщил журналистам в Брюсселе глава делегации ЕС на переговорах по "Брекситу" Мишель Барнье.

Так, Северная Ирландия продолжит придерживаться определенных стандартов ЕС в области производства товаров. Она  также останется частью таможенного партнерства с Евросоюзом и одновременно таможенного союза Соединенного Королевства.

Кроме того, достигнуто соглашение по НДС с целью избежать искажения рынка.

Наконец, Ассамблея Северной Ирландии сможет через 4 года после вступления соглашения в силу проголосовать за его дальнейшее действие, а также проводить аналогичные голосования через определенные промежутки.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также