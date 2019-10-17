На саммите ЕС одобрили соглашение по "Брекситу"

Соглашение Брюсселя и Лондона о выходе Великобритании из ЕС должно вступить в силу 1 ноября.

Участники саммита Евросоюза, открывшегося в Брюсселе в четверг, 17 октября, одобрили договоренность Великобритании и ЕС о порядке и условиях "Брексита". Они также пообещали поддержать шаги, нацеленные на вступление договора в силу 1 ноября, передает DW.

Канцлер Германии Ангела Меркель одобрила решение участников саммита. Она назвала соглашение "компромиссом для всех сторон", подчеркнув, что документ содержит ключевые требования ЕС. Договор является "возможностью хороших и тесных отношений с Великобританией в будущем", заявила Меркель.

В свою очередь глава Европейского совета Дональд Туск отметил, что соглашение позволит избежать хаоса. "Если Великобритания однажды решит вернуться, наши двери всегда открыты", - добавил он.

Ирландский премьер-министр Лео Варадкар выразил уверенность в крепких отношениях своей страны с Великобританией. По его словам, переходный период (который вступит в силу после "Брексита") может быть продлен до конца 2022 года.

Ранее глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и британский премьер Борис Джонсон объявили, что Лондон и Брюссель договорились по "Брекситу". После решения стран-членов ЕС соглашение еще должно быть одобрено британским парламентом.

Соглашение охватывает четыре пункта, сообщил журналистам в Брюсселе глава делегации ЕС на переговорах по "Брекситу" Мишель Барнье.

Так, Северная Ирландия продолжит придерживаться определенных стандартов ЕС в области производства товаров. Она также останется частью таможенного партнерства с Евросоюзом и одновременно таможенного союза Соединенного Королевства.

Кроме того, достигнуто соглашение по НДС с целью избежать искажения рынка.

Наконец, Ассамблея Северной Ирландии сможет через 4 года после вступления соглашения в силу проголосовать за его дальнейшее действие, а также проводить аналогичные голосования через определенные промежутки.