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Европарламент отложил начало работы новой Еврокомиссии

Еврокомиссия во главе с Жан-Клодом Юнкером будет работать на месяц дольше.

Европарламент отложил начало работы новой Еврокомиссии
Урсула фон дер Лайен
Фото: EPA/UPG

Европейская комиссия под руководством Урсулы фон дер Ляйен начнет работу не 1 ноября, как объявлялось ранее, а 1 декабря.

Об этом сообщил официальный представитель Европарламента Жауме Дук, передает Радио Свобода.

Решение было принято после того, как европейские законодатели отклонили три кандидатуры на должности еврокомиссаров от Франции, Венгрии и Румынии, которых предложила фон дер Ляйен.

"Парламент, который желает проголосовать вовремя, чтобы позволить новой комиссии начать свою работу 1 декабря, просит о скорейшем выдвижения трех новых членов комиссии", - сообщил Дук.

Таким образом продолжено деятельность Еврокомиссии во главе с Жан-Клодом Юнкером.

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