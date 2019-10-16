МИД рекомендует украинцам воздержаться от поездок в Барселону из-за массовых протестов

На 17 и 18 октября в городе запланированы акции, поэтому ожидается ухудшение ситуации с безопасностью и затруднение работы транспорта.

Министерство иностранных дел рекомендует гражданам воздержаться от поездок в испанскую Барселону из-за массовых протестов.

Об этом говорится сообщила пресс-служба МИДа в фейсбуке.

Генеральное консульство Украины в Барселоне сообщило, что на 17 и 18 октября в городе запланированы массовые протесты, поэтому ожидается ухудшение ситуации с безопасностью и затруднение работы транспорта. В связи с этим консульство рекомендует украинцам перенести поездки в Барселону и пригороды на другой день.

По данным СМИ, протесты в Испании проходят по причине ареста девяти бывших руководителей движения за независимость Каталонии. Протестующие блокируют автомобильные дороги и железнодорожные пути, разбивают автомобили правоохранителей.

Напомним, в декабре прошлого года более 60 человек пострадали во время акции сторонников независимости Каталонии.