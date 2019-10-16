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В Нидерландах нашли семью, которая 9 лет в подвале ждала "конца света"

58-летний мужчина и шесть детей проживали на ферме.

В Нидерландах полиция обнаружила семью, которая провела девять лет в подвале, "ожидая конца света". О ней узнали только после того, как старший сын из семьи появился в местном пабе, передает ВВС.

В подвале находились 58-летний мужчина и его шесть детей - в возрасте от 16 до 25 лет. Они проживали на ферме в северной провинции Дренте.

Фото: EPA/UPG

Их нашли после того, как сын заказал пиво в баре в соседнем селе Райнерволд, а потом сообщил работникам, что ему нужна помощь. По словам очевидцев, юноша выглядел растерянным. У него были длинные волосы, грязная борода, старая одежда. 25-летний парень сказал, что никогда не ходил в школу и не был у парикмахера девять лет.

Он рассказал о братьях и сестрах, которые жили на ферме. Сказал, что он старший и хочет покончить с тем стилем жизни, которым они живут.

Владелец заведения вызвал полицию.

Gолицейские посетили отдаленный хутор и провели обыск. Они обнаружили скрытые ступеньки за шкафом в гостиной, которые вели вниз в подвальное помещение, где жила семья.

Население Райнерволда составляет менее трех тысяч человек. Ферма семьи расположена недалеко от села и дойти до нее можно, перейдя мост через канал.

Один из журналистов опубликовал снимок хозяйства, но рассказал, что близко его туда не пустили.

На ферме полицейские обнаружили большой участок для выращивания овощей и козу. Они арестовали 58-летнего мужчину после отказа сотрудничать. По данным местных властей, некоторых детей нет в реестрах, поэтому чиновники даже не знали о них.

Пока неясно, что случилось с матерью детей.

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