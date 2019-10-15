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Российские социологи зафиксировали резкое улучшение отношения граждан РФ к Украине

Сейчас это максимальный показатель после оккупации Крыма.

Фото: Левада-центр

Российские социологи зафиксировали резкое улучшение отношения граждан Российской Федерации к Украине.

По данным опроса "Левада-Центра", который проводился с 26 сентября по 2 октября (методом личного интервью были опрошены 1601 человек в 137 населенных пунктах), положительное отношение к Украине декларируют 56% россиян. Это максимальный показатель после оккупации Крыма, за последние полгода он вырос в полтора раза с 34% до 56%.

За это же время доля украинцев, положительно относящихся к РФ, снизилась с 57% до 54%. Это данные Киевского международного института социологии.

В сентябре 2019 года отношение жителей России к Украине и жителей Украины к России сравнялось, хотя ранее уровень "хорошего" отношения был выше среди жителей Украины.

Напомним, в начале октября президент России Владимир Путин осудил центральные российские телеканалы за выставление Украины в негативном свете.

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