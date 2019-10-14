Верховный суд Испании выдал новый ордер на арест Пучдемона

Верховный суд Испании выдал международный ордер на арест бывшего главы правительства Каталонии Карлеса Пучдемона. Основанием для ареста Пучдемона являются обвинения в подстрекательстве к мятежу и растрате госсредств.

Об этом сообщает Немецкая волна.

Верховный суд Испании выдает ордер на арест Пучдемона уже во второй раз. Первый раз европейский ордер на арест лидера каталонских сепаратистов был выдан в марте 2018 года. Спустя месяц после этого Пучдемона задержали в Германии. 12 июля 2018 года Высший земельный суд в Шлезвиге дал разрешение на выдачу Пучдемона Мадриду при условии, что судить его будут только за растрату госсредств. Испания не пошла на это условие, и Верховный суд страны отозвал европейский ордер на арест Пучдемона.

На состоявшемся в понедельник процессе против 12 каталонских политиков, поддержавших референдум о независимости региона, девять из них были приговорены к тюремному заключению на срок от 9 до 13 лет. Самый длительный срок - 13 лет - получил бывший вице-председатель каталонской автономии Ориол Жункерас.

Плебисцит в Каталонии в 2017 году еще до его начала был объявлен испанским судом незаконным. После неудавшейся попытки объявить о независимости Каталонии от Мадрида Карлес Пучдемон, чтобы избежать судебного преследования, бежал в Бельгию.