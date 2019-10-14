Парламентская ассамблея НАТО: санкции против России, ПДЧ для Украины и обеспокоенность Турцией

Парламентская ассамблея НАТО отклонила доклад о санкциях против России, поддержав позицию украинских делегатов. Те же выступили за продление штрафных мер относительно РФ . Также на площадке ассамблеи прозвучали призывы к предоставлению ПДЧ Альянса для Украины на декабрьском саммите НАТО. Меж тем все внимание сфокусировано на военной операции Турции в Сирии.

ПДЧ для Украины и санкции против России

Площадкой ассамблеи воспользовался пятый президент Украины и член постоянной делегации украинского парламента в ПА НАТО Петр Порошенко. На заседании Политического комитета и Комитета по вопросам безопасности и обороны Порошенко призвал парламентариев стран-членов Альянса вынести вопрос о предоставлении Украине Плана действий по членству менее чем через два месяца – на декабрьском саммите в Лондоне. Как сообщили в партии «Европейская солидарность», Порошенко напомнил НАТО, что «Украина де факто защищает восточные границы Альянса».

Фото: facebook/Yegor Chernev Голосование в поддержку Украины после доклада украинской делегации на Парламентской ассамблее НАТО о применении экономических санкций против стран-агрессоров, Лондон, 12 октября 2019

О необходимости начать работу над ПДЧ для Украины пятый президент Украины говорил еще в сентябре месяце. «Было два надежных договора о безопасности: Вашингтонский и Варшавский. Варшавский канул в Лету. А Вашингтонский – мощный, эффективный, действующий договор, подписанный в 1949 году. Называется этот договор – НАТО. Подпишите, присоединитесь и нет необходимости изобретать велосипед».

О своей победе на Ассамблее заявили в партии «Слуга народа». Как сообщает пресс-служба политсилы, впервые за 22 года парламентская ассамблея НАТО отклонила доклад о применении экономических санкций против стран-агрессоров на основании замечаний украинской делегации.

«Мы настаиваем на продлении санкций против России, потому что это действенный инструмент давления на страну-агрессора. Санкции должны иметь накопительный эффект, они обязательно сыграют свою роль по изменению режима [президента России Владимира] Путина. В будущем это откроет путь к возвращению оккупированных Крыма и Донбасса Украине», – заявил во время своего выступления на заседании ПА НАТО член украинской делегации нардеп от фракции «Слуга народа» Егор Чернев.

Фото: facebook/Yegor Chernev Егор Чернев во время доклада на Парламентской ассамблее НАТО о применении экономических санкций против стран-агрессоров, 12 октября 2019

В резюме доклада говорится, что санкции лучше всего работают, «когда цели ясны, международный консенсус в поддержку этих санкций прочен, и существует очевидная «дорожная карта» для страны, подвергаемой санкциям, которая, в случае ее соблюдения, приведет к отмене санкций».

О пользе персонализированных санкций против российских чиновников и олигархов высказались и представители Запада. «Они хранят свои деньги на Западе… НАТО - это военная организация, но нам больше не нужно использовать военную силу, потому что эти парни подвергают себя риску, имея все свои деньги в безопасных странах, над которыми мы имеем власть и юрисдикцию». сказал на заседании в Лондоне Билл Браудер, генеральный директор Hermitage Capital Management.

«В России существует преступный режим, который оккупирует страну. Если кто-то налагает санкции на всю страну, вы наказываете жертв оккупации», - добавил Браудер. В общем, по версии главного лоббиста «Списка Магнитского», выходит, что ответственен за события в Украине исключительно режим… а не граждане РФ.

Путин: НАТО нам не страшно. Но оно уже близко

Реакция же президента России Владимира Путина на заявления НАТО не изменилась. В интервью арабским СМИ президент РФ заявил, что НАТО — «просто инструмент внешней политики США», а Россия чувствует угрозу от продвижения НАТО в сторону российских границ.

«Страны входят в НАТО, а потом их почти никто не спрашивает, когда размещают у них определенные виды вооружений», — продолжил президент РФ. По словам Путина, это попытка нивелировать стратегический ядерный потенциал России. «Но уже очевидно, что она обречена на неудачу, учитывая, какие комплексы есть на вооружении у России, - пояснил президент РФ, добавив, что «все равно ничего хорошего здесь нет».

Фото: EPA/UPG

«Когда инфраструктура военного блока приближается к нашим границам, никакой радости это у нас не вызывает», — заключил Владимир Путин.

Обеспокоенность Эрдоганом

Не обошли на Ассамблее стороной и турецкую операцию в северной Сирии. В субботу члены делегации Турции высказали свое видение о проводимой операции «Мирная весна».

«Мы сказали сторонам, что Турция начала операцию в рамках статьи 51 Устава ООН [о самообороне], чтобы защитить наши права на границе и предотвратить нападения террористов», - сказал Осман Аскин Бак, глава турецкой делегации в ПА НАТО.

Турецкая делегация акцентировала, что до 2 миллионов беженцев могут жить в безопасных зонах, которые будут созданы в ходе операции «Мирная весна».

Напомним, Турция начала операцию «Мирная весна» 9 октября в приграничных районах Сирии. Заявленная цель - подавление сирийских курдов-ополченцев, которых Анкара называет террористами. В свое время при поддержке военных США, курды смогли разбить Исламское государство и взять под контроль часть Сирии. Турецкие военные уже заявляют о сотнях «нейтрализованных» террористов. А правозащитные организации – о десятках убитых гражданских.

Фото: EPA/UPG Дым после бомбардировки турецкими войсками сирийского города Рас-эль-Айн, 13 октября 2019.

«Наши европейские союзники и друзья не поддерживают нас [в вопросе беженцев]. Они следуют политике двойных стандартов. Но мы решительно завершим эту операцию», - добавил Бак, подчеркнув, что Турция проводит «контртерорристическую операцию», но никак не «вторжение в соседнюю страну».

С ним не согласен министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб. Впрочем, главный дипломат Британии ограничился только высказыванием опасений и призывом к официальной Анкаре к сдержанности. «Мы хотим видеть максимальную сдержанность и избегать отвлечения внимания от борьбы с ИГИЛ».

В отличие от британцев, ряд европейских стран - как членов НАТО, так и внеблоковых государств - заявили об эмбарго на продажу Турции вооружений. Среди них – Франция, Швеция, Норвегия, Нидерланды, Финляндия и Германия. Поставки оружия последней составляет почти треть турецкого импорта вооружений.

В мире, как видите, все быстротечно: член НАТО, Турция, идет в разрез с политикой Альянса, а Украина – государство, защищающее границы Организации североатлантического договора от российского посягательства, просит о членстве. Агитируя при этом за единство блока.