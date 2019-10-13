130 тыс. сирийцев стали беженцами из-за военной операции Турции, - ООН

На северо-востоке Сирии более 130 тыс. человек были вынуждены покинуть места своего проживания из-за наступления турецких войск. Об этом 12 октября сообщили в Организации Объединенных Наций.

Большинство людей жили в сельских районах вблизи пограничных городов Тель-Абьяд и Рас-эль-Айн, который накануне захватила турецкая армия.

Всего в результате военного конфликта в Сирии в гуманитарной помощи будут нуждаться около 400 тыс. человек, сообщили в Управлении ООН по координации гуманитарных вопросов.

Кроме того, в регионе очень плохая ситуация с поставками чистой воды. В частности, проблемы с поставками воды наблюдаются в лагерях для перемещенных лиц Аль-Оль и Ареша, где проживают более 82 тыс. человек.

Государственные и частные больницы в регионе были закрыты еще 11 октября.

Напомним, 9 октября Турция начала военную операцию в Сирии. Анкара утверждает, что цель вторжения – установление 30-километровой зоны безопасности к югу от её сирийской границы. Там находятся курдские вооруженные формирования, которые Турция считает террористическими.

Турция заявляет, что намерена создать на "освобожденной" части Сирии "безопасную зону", куда она сможет переместить большое количество из 3,6 миллиона сирийских беженцев, находящихся сейчас на ее территории.

Страны Запада осудили операцию. ФРГ и Франция остановили экспорт оружия Турции, ЕС обсудит возможность оружейного эмбарго.