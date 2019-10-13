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Дуда призвал Европу не игнорировать угрозу со стороны России

Польша поддержит все инициативы для защиты восточного региона Европы.

Дуда призвал Европу не игнорировать угрозу со стороны России
Анджей Дуда
Фото: EPA/UPG

Президент Польши Анджей Дуда призвал солидарно оказывать давление на Российскую Федерацию для защиты центрально-восточного региона Европы. Об этом сообщает Польское радио.

Дуда во время встречи лидеров Группы Аррайолуш в Греции предостерег Европейский союз от игнорирования угрозы, которую представляет Россия, а также призвал к солидарности в борьбе с российской агрессией.

"О том, насколько опасной является Россия, много могут сказать государства, которые находятся в непосредственной досягаемости российских баллистических ракет", - сказал президент Польши.

Кроме того, Дуда подчеркнул необходимость поддерживать все инициативы, которые предлагаются с целью укрепления безопасности восточного фланга НАТО и Европейского союза.

"В контексте общей политики безопасности и обороны, на нашу поддержку могут рассчитывать все инициативы, которые будут синергичными для НАТО, а также будут служить поддержанию и укреплению трансатлантических отношений, а не их маргинализации", - отметил польский лидер.

Напомним, в конце сентября Дуда и Трамп подписали декларацию о расширении военного сотрудничества. Документ предусматривает увеличение числа американских военных в Польше до 5,5 тыс.

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