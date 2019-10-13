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В Новом Орлеане обрушился недостроенный отель, есть жертвы

По меньшей мере, погибли двое людей, более 20 - пострадали.

Фото: https://apnews.com

В Новом Орлеане частично обвалился недостроенный отель Hard Rock, передает AP.

Инцидент произошел в воскресенье около 9 утра по местному времени в здании, которое должно было стать отелем Hard Rock. 

Из-за обвала более двух десятков людей получили ранения, двое людей погибли. 

"Большая часть строения признана нестабильной, обвалиться может и строительный кран, который нависает над обломками. Это значительно усложняет поисковые работы", - говорится в сообщении.

Причины разрушения пока неизвестны.

Напомним, ранее в центре Львова обвалился трехэтажный дом.

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