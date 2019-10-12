Трамп второй раз за полгода меняет министра внутренней безопасности

Имя преемника президент еще не назвал.

Кевин Макалинан покидает пост и.о. министра внутренней безопасности США. Об этом сообщил вечером в пятницу, 11 октября, президент США Дональд Трамп, передает DW.

В этой должности Макалинан проработал всего полгода.

По словам главы Белого дома и самого политика, его отставка была добровольной.

Главной задачей Макалинана на посту главы министерства внутренней безопасности США стало урегулирование кризиса на границе США с Мексикой, с которым связывают ужесточение миграционной политики Трампа.

Как отмечает информагентство AP, политик, представляющий демократическую партию, пользовался уважением в Белом доме и его отставка стала неожиданностью. Сообщая об уходе Макалинана из состава правительства США, глава Белого дома указал, что тот собирается теперь посвятить свое время семье и работе в частном секторе.

Дональд Трамп пообещал назвать имя преемника Макалинана на посту министра национальной безопасности на следующей неделе, отметив, что у него имеется "множество замечательных кандидатов".

Напомним, должность министра внутренней безопасности с декабря 2017 до апреля 2019 занимала Кирстен Нильсен. Ее жестко критиковали за защиту спорных законов, касающихся охраны госграниц.