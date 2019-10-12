Пентагон заявил, что американские военные в Сирии попали под турецкий обстрел

Пентагон заявил, что американские войска в Сирии подверглись артиллерийскому обстрелу с турецких позиций. Об этом сообщил CNN.

"Обстрел произошел в пятницу около 21:00 по местному времени в районе города Кобани. Взрыв произошел в нескольких сотнях метров от зоны безопасности, и сирийские военные знали, что там присутствуют силы США", - говорится в сообщении.

Пентагон призвал Турцию прекратить все операции, которые могут потребовать от США "немедленных оборонительных действий".

Министерство обороны Турции отвергло обвинения в обстреле наблюдательного пункта США, сообщает Anadolu. В заявлении турецкого военного ведомства говорится, что Турция "принимает все возможные меры, чтобы не нанести вред американской базе", а также что огонь был прекращен после получения тревожной информации от США.

CNN со ссылкой на несколько военных источников уточняет, что американские военные в результате обстрела не пострадали.

Турция начала операцию "Родник мира" на северо-востоке Сирии в 9 октября. Основной задачей является борьба против курдских ополченцев в приграничных районах, которых сирийские власти считают террористами.

В операции задействованы вооруженные силы Турции, а также поддерживаемая Анкарой группировка Сирийская национальная армия. Согласно плану, основной задачей является создание свободной от боевиков зоны на сирийской территории протяженностью в 480 километров и глубиной в 32 км от реки Евфрат до иракской границы.

Сообщалось, что ЕС может ввести санкции против Турции за операцию против сирийских курдов.