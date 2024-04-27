Туреччина розірвала торговельні відносини з Ізраїлем

Реджеп Ердоган звинуватив Ізраїль у геноциді проти палестинського народу.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган на засіданні Міжпарламентської єрусалимської платформи у Стамбулі заявив про розрив торговельних відносин з Ізраїлем.

За повідомлення Укрінформу, причиною є "геноцид палестинського народу", який, на думку турецької влади, здійснює Ізраїль. Про припинення економічної співпраці, як каже Ердоган, повідомив міністр закордонних справ Туреччини.

Турецький лідер стверджує, що їхні "палестинські брати наодинці протягом 203 днів чинили опір геноциду і захищали гідність усього людства".