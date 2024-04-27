Туреччина розірвала торговельні відносини з Ізраїлем

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган на засіданні Міжпарламентської єрусалимської платформи у Стамбулі заявив про розрив торговельних відносин з Ізраїлем.
За повідомлення Укрінформу, причиною є "геноцид палестинського народу", який, на думку турецької влади, здійснює Ізраїль. Про припинення економічної співпраці, як каже Ердоган, повідомив міністр закордонних справ Туреччини.
Турецький лідер стверджує, що їхні "палестинські брати наодинці протягом 203 днів чинили опір геноциду і захищали гідність усього людства".
- На початку травня Ердоган має зустрітися з президентом США Джо Байденом.
- Туреччина буцімто виступала посередником угоди про безпеку судноплавства у Чорному морі, від якої нібито відмовилася Україна.