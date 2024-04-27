ЄС виділив 68 млн євро на гуманітарну допомогу палестинцям

Загальний обсяг гуманітарної допомоги ЄС для палестинців у 2024 році досягне 193 млн євро.

Європейська Комісія збільшила фінансування для підтримки палестинців, які постраждали від війни.

Про це повідомляє пресслужба Єврокомісії.

“Наразі ЄС виділив додаткові 68 мільйонів євро у вигляді гуманітарної допомоги, яка буде направлена через партнерські організації, які вже допомагають палестинцям у Газі та в усьому регіоні”, - йдеться у повідомленні.

Фінансування спрямоване на збільшення продовольчої допомоги, харчування, охорони здоров’я, водопостачання, санітарії та надання житла.

Таким чином загальний обсяг гуманітарної допомоги ЄС для палестинців, які потребують допомоги в Газі та в усьому регіоні, у 2024 році досягне 193 млн євро.