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ЄС виділив 68 млн євро на гуманітарну допомогу палестинцям

Загальний обсяг гуманітарної допомоги ЄС для палестинців у 2024 році досягне 193 млн євро.

ЄС виділив 68 млн євро на гуманітарну допомогу палестинцям
Вантажівки з гуманітарною допомогою до Гази (архівне фото)
Фото: EPA/UPG

Європейська Комісія збільшила фінансування для підтримки палестинців, які постраждали від війни.

Про це повідомляє пресслужба Єврокомісії.

“Наразі ЄС виділив додаткові 68 мільйонів євро у вигляді гуманітарної допомоги, яка буде направлена через партнерські організації, які вже допомагають палестинцям у Газі та в усьому регіоні”, - йдеться у повідомленні. 

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Фінансування спрямоване на збільшення продовольчої допомоги, харчування, охорони здоров’я, водопостачання, санітарії та надання житла. 

Таким чином загальний обсяг гуманітарної допомоги ЄС для палестинців, які потребують допомоги в Газі та в усьому регіоні, у 2024 році досягне 193 млн євро.

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