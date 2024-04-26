Бельгія виділить 200 млн євро для німецької ініціативи з постачання систем ППО Україні

Також Бельгія передасть Україні ракети для систем ППО з власних запасів.

Міністерка оборони Бельгії Людивін Дедондер оголосила про додаткову допомогу з посилення української ППО.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на бельгійський телеканал RTBF.

Як повідомила Дедондер, Бельгія виділить 200 млн євро для участі в німецькій ініціативі з постачання систем ППО для потреб України.

Також Бельгія передасть Україні ракети для систем ППО з власних запасів. Втім, Дедондер не уточнила, які саме ракети передадуть, та скільки.

"Ми залишатимемося мобілізованими протягом наступних тижнів, щоб підтримати Україну. Наше послання залишається незмінним: того дня, коли Росія припинить своє вторгнення і відмовиться від незаконно окупованих територій, конфлікт закінчиться", – наголосила Дедондер.

Бельгія вирішила прискорити постачання своїх винищувачів F-16 для України і має намір зробити це до кінця року.

З початку повномасштабного вторгнення Росії до України військова допомога, надана нашій країні Бельгією, сягнула позначки в 1 млрд євро.