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Бельгія виділить 200 млн євро для німецької ініціативи з постачання систем ППО Україні

Також Бельгія передасть Україні ракети для систем ППО з власних запасів.

Бельгія виділить 200 млн євро для німецької ініціативи з постачання систем ППО Україні
Міністерка оборони Бельгії Людивін Дедондер

Міністерка оборони Бельгії Людивін Дедондер оголосила про додаткову допомогу з посилення української ППО.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на бельгійський телеканал RTBF.

Як повідомила Дедондер, Бельгія виділить 200 млн євро для участі в німецькій ініціативі з постачання систем ППО для потреб України.

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Також Бельгія передасть Україні ракети для систем ППО з власних запасів. Втім, Дедондер не уточнила, які саме ракети передадуть, та скільки.

"Ми залишатимемося мобілізованими протягом наступних тижнів, щоб підтримати Україну. Наше послання залишається незмінним: того дня, коли Росія припинить своє вторгнення і відмовиться від незаконно окупованих територій, конфлікт закінчиться", – наголосила Дедондер.

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