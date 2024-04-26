Байден планує йти на дебати з Трампом

Раніше Байден не брав на себе зобов’язань дебатувати з Трампом.

Президент США Джо Байден заявив, що братиме участь у дебатах із Дональдом Трампом.

Про це повідомляє Reuters.

"Я буду (дебатувати). Я не знаю, коли. Я буду радий з ним дебатувати", – сказав Джо Байден в інтерв'ю телеведучому Говарду Стерну.

Це стало найчіткішим висловлюванням Байдена щодо перспективи президентських дебатів. Раніше він не брав на себе зобов’язань дебатувати з Трампом, і заявивив, що це залежатиме від поведінки експрезидента Трампа.

В свою чергу, Трамп останніми тижнями закликав Байдена взяти участь у дебатах один на один з ним, пропонуючи дебатувати з чинним демократом “будь-коли, будь-де, у будь-якому місці".

Цього місяця двоє головних радників Трампа надіслали листа до незалежної комісії, яка зазвичай санкціонує такі заходи. У них вони закликали до прискореного розкладу дебатів, проведення більшої кількості дебатів, ніж зазвичай три, і ранішого їх початку.

Крім того, більше десятка провідних інформаційних організацій США закликали кандидатів публічно взяти на себе зобов’язання вести дебати. Вони запропонували, щоб дебати спонсорувала позапартійна Комісія з президентських дебатів, як це відбувається кожного циклу виборів з 1988 року.

Але у таборі Байдена були стурбовані тим, що, опинившись на сцені, Трамп не буде дотримуватись правил, встановлених Комісією. Деякі радники Байдена кажуть, що вони не хотіли б підвищувати Трампа, ставлячи його на одну сцену з чинним президентом.