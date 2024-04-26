На Харківщині правоохоронці намагалися видурити $100 тисяч у людей, яких перевіряли на колабораціонізм
На Харківщині правоохоронці намагалися видурити $100 тисяч у людей, яких перевіряли на колабораціонізм
ПЦУ спростувала міф про те, що жінкам не можна заходити до церкви в брюках і з непокритою головою
ПЦУ спростувала міф про те, що жінкам не можна заходити до церкви в брюках і з непокритою головою
Придатних до служби ділитимуть на категорії за станом здоров’я, – Оксана Сухорукова з Міноборони
Придатних до служби ділитимуть на категорії за станом здоров’я, – Оксана Сухорукова з Міноборони
Німеччина вимагає від Росії негайно припинити шпигунство і акти саботажу
Німеччина вимагає від Росії негайно припинити шпигунство і акти саботажу
Автівки на потреби армії. Які транспортні засоби можуть забрати?
Автівки на потреби армії. Які транспортні засоби можуть забрати?
Ловці «шахедів». Вечір з мобільною вогневою групою ДФТГ
Ловці «шахедів». Вечір з мобільною вогневою групою ДФТГ
Польща готова допомогти Україні повернути чоловіків призовного віку, – міністр оборони Польщі
Польща готова допомогти Україні повернути чоловіків призовного віку, – міністр оборони Польщі
Як компанії Коломойського заробляють на державних автозаправках
Як компанії Коломойського заробляють на державних автозаправках
НАБУ опублікувало аудіо розмов учасників оборудки Сольського і заперечило його аргументи
НАБУ опублікувало аудіо розмов учасників оборудки Сольського і заперечило його аргументи
ГоловнаСвіт

Байден планує йти на дебати з Трампом

Раніше Байден не брав на себе зобов’язань дебатувати з Трампом.

Байден планує йти на дебати з Трампом
Байден планує йти на дебати з Трампом
Фото: колаж LB.ua, фото EPA/UPG

Президент США Джо Байден заявив, що братиме участь у дебатах із Дональдом Трампом.

Про це повідомляє Reuters

"Я буду (дебатувати). Я не знаю, коли. Я буду радий з ним дебатувати", – сказав Джо Байден в інтерв'ю телеведучому Говарду Стерну.

Це стало найчіткішим висловлюванням Байдена щодо перспективи президентських дебатів. Раніше він не брав на себе зобов’язань дебатувати з Трампом, і заявивив, що це залежатиме від поведінки експрезидента Трампа.

Підписуйтесь на наш Google News

В свою чергу, Трамп останніми тижнями закликав Байдена взяти участь у дебатах один на один з ним, пропонуючи дебатувати з чинним демократом “будь-коли, будь-де, у будь-якому місці".

Цього місяця двоє головних радників Трампа надіслали листа до незалежної комісії, яка зазвичай санкціонує такі заходи. У них вони закликали до прискореного розкладу дебатів, проведення більшої кількості дебатів, ніж зазвичай три, і ранішого їх початку.

Крім того, більше десятка провідних інформаційних організацій США закликали кандидатів публічно взяти на себе зобов’язання вести дебати. Вони запропонували, щоб дебати спонсорувала позапартійна Комісія з президентських дебатів, як це відбувається кожного циклу виборів з 1988 року.

Але у таборі Байдена були стурбовані тим, що, опинившись на сцені, Трамп не буде дотримуватись правил, встановлених Комісією. Деякі радники Байдена кажуть, що вони не хотіли б підвищувати Трампа, ставлячи його на одну сцену з чинним президентом.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies