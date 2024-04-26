Орбан заявив, що хоче перемогти "прогресивний світовий дух" разом з Трампом

Прем'єр Угорщини знову виступив з різкою критикою ліберальних поглядів і анонсував "еру суверенітету".

Очільник угорського уряду Віктор Орбан виступив із промовою на Конференції консервативної політичної дії - заході у Будапешті, який щорічно об'єднує прихильників ультраправих рухів.

За повідомлення Associated Press, Орбан заявив, що прийдешні вибори у Європі та Сполучених Штатах є шансом "перемоги прогресивний світовий дух". На думку угорського прем'єра, він сам та Дональд Трамп опинилася "під атакою гегемонів ліберального порядку".

"Проти нас, угорців, у Брюсселі та проти Дональда Трампа в Америці державні інституції використовують як зброю. Зробімо Америку великою знову, зробімо Європу великою знову! Вперед, Дональд Трамп! Вперед, європейські сувереністи!" - у запалі говорив урядовець.

"Сідлаймо коней, вдягаймо обладунки, прямуймо на поле бою та почнемо виборчу битву!" - підсумував промову Орбан.