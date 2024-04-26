Американські військові почали будівництво пірсу біля Гази

Очікується, що причал повинен почати працювати на початку травня.

Американські військові почали будівництво морського пірсу, через який буде надходити гуманітарна допомога в Смугу Гази.

Про це повідомляє Reuters.

“Я можу підтвердити, що військові кораблі США, включно з USNS Benavidez, почали будувати початкові етапи тимчасового пірсу та дамби в морі”, - сказав речник Пентагону генерал-майор Патрік Райдер.

Будівництво пірсу є частиною зусиль, спрямованих на запобігання голоду в палестинському анклаві. ООН побоюється, що Газі загрожує голод, і скаржиться на великі перешкоди при отриманні допомоги та її розподілі.

Очікується, що причал повинен почати працювати на початку травня.

В свою чергу, ізраїльські військові заявили, що забезпечать охорону та матеріально-технічну підтримку пірсу.