"Беремо до відома": в Єврокомісії відреагували на обмеження консульських послуг українським чоловікам за кордоном
"Беремо до відома": в Єврокомісії відреагували на обмеження консульських послуг українським чоловікам за кордоном
Як компанії Коломойського заробляють на державних автозаправках
Як компанії Коломойського заробляють на державних автозаправках
«Іноземці скрізь»: місце України на 60-й Венеційській бієнале
«Іноземці скрізь»: місце України на 60-й Венеційській бієнале
У 30 % продуктів були трансжири, а мало бути 0: перші результати великого дослідження ВООЗ в Україні
У 30 % продуктів були трансжири, а мало бути 0: перші результати великого дослідження ВООЗ в Україні
Чому Україна не Ізраїль
Чому Україна не Ізраїль
​Storm Shadow, катери, бронемашини. Великий пакет від Сполученого Королівства
​Storm Shadow, катери, бронемашини. Великий пакет від Сполученого Королівства
Польща готова допомогти Україні повернути чоловіків призовного віку, – міністр оборони Польщі
Польща готова допомогти Україні повернути чоловіків призовного віку, – міністр оборони Польщі
ПЦУ спростувала міф про те, що жінкам не можна заходити до церкви в брюках і з непокритою головою
ПЦУ спростувала міф про те, що жінкам не можна заходити до церкви в брюках і з непокритою головою
Настоятель Святогірської лаври “підказав” окупантам позиції ЗСУ на Донеччині, – СБУ
Настоятель Святогірської лаври “підказав” окупантам позиції ЗСУ на Донеччині, – СБУ
ГоловнаСвіт

У Литві пропонують продовжити на рік обмеження для росіян і білорусів

Уряд країни підтримав продовження санкцій до 2 травня 2025 року, але відповідний документ ще має підписати президент.

У Литві пропонують продовжити на рік обмеження для росіян і білорусів
Закритий литовсько-білоруський кордон
Фото: EPA/UPG

Уряд Литви запропонував продовжити обмежувальні заходи для росіян і білорусів ще на рік, до 2 травня 2025 року. Зокрема, йдеться про отримання віз, посвідок, придбання нерухомості тощо.

Про це йдеться у повідомленні LRT.

Як зазначає видання, уряд запропонував продовжити санкції, оскільки "почата Росією проти України 24 лютого 2022 року, триває, і причини, через які минулого року ухвалили цей закон, нікуди не зникли".

Відповідно до закону, ухваленого минулого року, росіяни та білоруси обмежені в можливості отримати литовські візи та електронний статус резидента, можливість громадян Росії приїхати до Литви та придбати нерухомість додатково ускладнена, а їхні заявки на дозвіл на проживання в Литві також тимчасово не приймаються.

Документ, схвалений урядом, ще має підписати президент Гітанас Науседа. Торік він ветував такий закон через різні санкції проти громадян Росії та Білорусі, але Сейм відхилив це вето.

Наразі посвідки на проживання в Литві мають 62 тисячі осіб. З них 884 громадянини Білорусі та 15 тис 678 громадян Росії.

Видача віз литовським МЗС наразі обмежена як для громадян Росії, так і для білорусів. Виняток становлять члени сімей громадян Литви або інших країн Європейського союзу, члени екіпажів міжнародних вантажних і пасажирських транспортних суден, гуманітарні гості та члени їхніх сімей.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies