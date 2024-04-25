Вучич назвав словенців огидними через "змову" зі США щодо Косово, а потім “прохолодно” перепросив

Йдеться про дозвіл делегації Косово привезти на сесію Радбезу ООН ймовірних жертв зґвалтування сербськими силами під час війни 1998-1999 років.

Президент Сербії Александар Вучич у середу “прохолодно” перепросив за те, що назвав словенців “огидними”, уточнивши, що він мав на увазі лише їхніх політиків.

Про це він заявив у Нью-Йорку, де політик бере участь у засіданні Ради безпеки ООН щодо Косова, пише Politico.

У кулуарах засідання він "напав" на Словенію, непостійного члена Радбезу, звинувативши її в тому, що вона є частиною “змови” зі США та Швейцарією, щоб дозволити делегації Косово привезти на сесію ймовірних жертв зґвалтування сербськими силами під час війни 1998-1999 років. Цей крок викликав обурення з боку сербської делегації.

“Важко сказати, хто був більш огидним, словенці чи хтось інший”, ‒ сказав Вучич раніше цього тижня.

Ці ремарки викликали різку критику Любляни. Міністр закордонних справ Таня Файон назвала їх “образою всього нашого народу”, викликала повіреного у справах Сербії та вимагала вибачень.

“Заява не підходить для країни, яка наголошує на своїй прихильності та належності до європейських цінностей у процесі переговорів про членство в ЄС”, ‒ сказала вона.

Прем'єр-міністр Словенії Роберт Голоб заявив, що заяви Вучича “нагадують нам про інший час і нікчемні відносини між двома країнами”.

Вучич визнав, що назвав словенців “огидними”, але наполягав, що "має на увазі сесію Ради Безпеки".

“Якщо я когось образив, я хочу вибачитися перед усією словенською громадськістю, і водночас хочу сказати, що я не буду вибачатися перед словенськими політиками, тому що вони ведуть огидну політику щодо Сербії”, ‒ сказав Вучич.

Президент Сербії сказав, що має багато друзів у Словенії, але він “зменшить” кількість своїх візитів до країни, і запросив Голоба та словенського президента до Белграда для особистої бесіди. “Якщо необхідно, я ще раз перепрошую і скажу їм, що я, звичайно, не мав на увазі всіх словенців, і скажу їм в обличчя, що я думаю про їхню погану політику щодо сербського народу”, ‒ додав Вучич.