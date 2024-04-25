Макрон планує відвідати Німеччину наприкінці травня

Цей візит коменсує відкладений торік влітку через ескалацію вуличних заворушень у Франції.

Президент Франції Еммануель Макрон планує відвідати Німеччину 26-28 травня, пише Bloomberg.

Так він планує компенсувати відкладений державний візит минулого літа, який не вдався через ескалацію вуличних заворушень у Франції після вбивства поліцейським 17-річного підлітка.

“Франко-німецькі відносини виходять із важкої фази після зіткнення двох сусідів щодо оборони, енергетики та європейських фінансів, з невеликою алхімією між президентом Франції Еммануелем Макроном і канцлером Німеччини Олафом Шольцем”, ‒ зазначає видання.

Обидва лідери зараз шукають більше “точок дотику” перед виборами до Європейського парламенту в червні на тлі загрози ультраправих партій.