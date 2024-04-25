Міністр оборони Німеччини заявив, що Росія виробляє більше зброї та боєприпасів, ніж витрачає у війні проти України

Борис Пісторіус розповів, що більшість того, що виробляється в РФ, вже не йде на фронт, а потрапляє на склади.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус в ефірі німецького телеканалу ARD заявив, що Росія виробляє більше зброї та боєприпасів, ніж витрачає у війні проти України, повідомляє DW.

"Більшість того, що виробляється, вже не йде на фронт, а потрапляє на склади", – заявив Пісторіус.

Міністр вважає, що російському лідеру Путіну потрібно стільки зброї для реалізації певних планів.

"Можна бути наївним і сказати, що він [Путін] робить це тільки з обережності. Як скептик, я скоріше б сказав у цьому випадку, що він робить це, тому що щось планує або щось задумав", – сказав Пісторіус.