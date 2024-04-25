Міністр оборони Німеччини заявив, що Росія виробляє більше зброї та боєприпасів, ніж витрачає у війні проти України

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус в ефірі німецького телеканалу ARD заявив, що Росія виробляє більше зброї та боєприпасів, ніж витрачає у війні проти України, повідомляє DW.
"Більшість того, що виробляється, вже не йде на фронт, а потрапляє на склади", – заявив Пісторіус.
Міністр вважає, що російському лідеру Путіну потрібно стільки зброї для реалізації певних планів.
"Можна бути наївним і сказати, що він [Путін] робить це тільки з обережності. Як скептик, я скоріше б сказав у цьому випадку, що він робить це, тому що щось планує або щось задумав", – сказав Пісторіус.
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