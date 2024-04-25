Всього за добу росіяни 15 разів обстріляли населені пункти Донеччини.

На Донеччині за минулу добу внаслідок ворожих обстрілів 4 людини отримали поранення, повідомив очільник ОВА Вадим Філашкін.

Покровський район. У Мар'їнській громаді 1 людина поранена і 1 будинок пошкоджено у Красногорівці, обстріляні Антонівка, Катеринівка і Костянтинівка. В Очеретинській громаді поранено людину у Соловйовому. У Курахівській громаді під вогнем Курахове, Гостре і Острівське. У Добропіллі поранені 2 людини, пошкоджено приватні будинки і багатоповерхівки, об'єкти соціальної сфери.

Краматорський район. У Лиманській громаді зруйновано 3 будинки у Зарічному, пошкоджено будинок у Торському. Обстріляні околиці Костянтинівської громади.

Бахмутський район. У Часовоярській громаді пошкоджені 9 приватних будинків, 2 багатоповерхівки і нежитлове приміщення. У Торецьку пошкоджено будинок. У Сіверську пошкоджено 4 будинки і нежитлова споруда.

Всього за добу росіяни 15 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 146 людей, у тому числі 22 дитини.

Вранці Генштаб повідомив, що на фронті відбулося 104 боєзіткнення, ворог більше 90 разів намагався атакувати позиції ЗСУ на Донбасі. Росіяни завдали 13 ракетних та 56 авіаційних ударів, здійснили 105 обстрілів із РСЗВ.