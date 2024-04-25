Внаслідок нічного обстрілу Харкова поранені шестеро людей (доповнено)
Внаслідок нічного обстрілу Харкова поранені шестеро людей (доповнено)
У 30 % продуктів були трансжири, а мало бути 0: перші результати великого дослідження ВООЗ в Україні
У 30 % продуктів були трансжири, а мало бути 0: перші результати великого дослідження ВООЗ в Україні
Сенат США ухвалив законопроєкт про допомогу Україні на 60 мільярдів доларів
Сенат США ухвалив законопроєкт про допомогу Україні на 60 мільярдів доларів
Чому Україна не Ізраїль
Чому Україна не Ізраїль
Як компанії Коломойського заробляють на державних автозаправках
Як компанії Коломойського заробляють на державних автозаправках
Настоятель Святогірської лаври “підказав” окупантам позиції ЗСУ на Донеччині, – СБУ
Настоятель Святогірської лаври “підказав” окупантам позиції ЗСУ на Донеччині, – СБУ
​Storm Shadow, катери, бронемашини. Великий пакет від Сполученого Королівства
​Storm Shadow, катери, бронемашини. Великий пакет від Сполученого Королівства
Польща готова допомогти Україні повернути чоловіків призовного віку, – міністр оборони Польщі
Польща готова допомогти Україні повернути чоловіків призовного віку, – міністр оборони Польщі
«Іноземці скрізь»: місце України на 60-й Венеційській бієнале
«Іноземці скрізь»: місце України на 60-й Венеційській бієнале
ГоловнаСуспільствоВійна

На Донеччині внаслідок ворожих обстрілів 4 людини отримали поранення

Всього за добу росіяни 15 разів обстріляли населені пункти Донеччини.

На Донеччині внаслідок ворожих обстрілів 4 людини отримали поранення
Фото: Telegram/Вадим Філашкін

На Донеччині за минулу добу внаслідок ворожих обстрілів 4 людини отримали поранення, повідомив очільник ОВА Вадим Філашкін. 

Покровський район. У Мар'їнській громаді 1 людина поранена і 1 будинок пошкоджено у Красногорівці, обстріляні Антонівка, Катеринівка і Костянтинівка. В Очеретинській громаді поранено людину у Соловйовому. У Курахівській громаді під вогнем Курахове, Гостре і Острівське. У Добропіллі поранені 2 людини, пошкоджено приватні будинки і багатоповерхівки, об'єкти соціальної сфери.

Краматорський район. У Лиманській громаді зруйновано 3 будинки у Зарічному, пошкоджено будинок у Торському. Обстріляні околиці Костянтинівської громади.

Бахмутський район. У Часовоярській громаді пошкоджені 9 приватних будинків, 2 багатоповерхівки і нежитлове приміщення. У Торецьку пошкоджено будинок. У Сіверську пошкоджено 4 будинки і нежитлова споруда.

Всього за добу росіяни 15 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 146 людей, у тому числі 22 дитини.

Вранці Генштаб повідомив, що на фронті відбулося 104 боєзіткнення, ворог більше 90 разів намагався атакувати позиції ЗСУ на Донбасі. Росіяни завдали 13 ракетних та 56 авіаційних ударів, здійснили 105 обстрілів із РСЗВ.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies