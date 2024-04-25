Внаслідок нічного обстрілу Харкова поранені шестеро людей (доповнено)
Внаслідок нічного обстрілу Харкова поранені шестеро людей (доповнено)
У 30 % продуктів були трансжири, а мало бути 0: перші результати великого дослідження ВООЗ в Україні
У 30 % продуктів були трансжири, а мало бути 0: перші результати великого дослідження ВООЗ в Україні
Сенат США ухвалив законопроєкт про допомогу Україні на 60 мільярдів доларів
Сенат США ухвалив законопроєкт про допомогу Україні на 60 мільярдів доларів
Чому Україна не Ізраїль
Чому Україна не Ізраїль
Як компанії Коломойського заробляють на державних автозаправках
Як компанії Коломойського заробляють на державних автозаправках
Настоятель Святогірської лаври “підказав” окупантам позиції ЗСУ на Донеччині, – СБУ
Настоятель Святогірської лаври “підказав” окупантам позиції ЗСУ на Донеччині, – СБУ
​Storm Shadow, катери, бронемашини. Великий пакет від Сполученого Королівства
​Storm Shadow, катери, бронемашини. Великий пакет від Сполученого Королівства
Польща готова допомогти Україні повернути чоловіків призовного віку, – міністр оборони Польщі
Польща готова допомогти Україні повернути чоловіків призовного віку, – міністр оборони Польщі
«Іноземці скрізь»: місце України на 60-й Венеційській бієнале
«Іноземці скрізь»: місце України на 60-й Венеційській бієнале
ГоловнаСуспільствоВійна

Військові показали, як працює шведська снайперська САУ "Archer"

Її призначення - контрбатарейна боротьба, знищення “жирних” цілей, як-от ворожі артилерійські установки.

Військові показали, як працює шведська снайперська САУ "Archer"
САУ "Archer"
Фото: скриншот відео

Восени минулого року Швеція передала Збройним силам України снайперські артилерійські устрановки "Archer", здатні  знищувати ворожу техніку на відстані до 60 км. Тепер "Арчери" полюють на важливі та специфічні цілі - наприклад, на артилерійські установки ворога.

Про те, що собою являє самохідна артилерійська установка Archer, як вона працює та чим вона краща за аналоги, - у новому сюжеті "Українського свідка".

“Арчери” - величезні за розмірами. Тільки колеса можуть бути завбільшки з людський зріст. Барабан установки включає 21 снаряд, який машина випускає за 3 хвилини. Дальність стрільби — до 60 кілометрів, призначення “Archer” - контрбатарейна боротьба, знищення “жирних” цілей, як-от ворожі артилерійські установки. ЗСУ має на озброєнні 8 таких машин.

Детальніше про САУ розповіли хлопці з її розрахунку: оператор озброєння “Ворон”, водій “Дрон” та командир із позивним “Ганс”. Керувати цією установкою вони вчились протягом кількох місяців у Швеції.

"Archer" на клас вищий за інші західні зразки, а також за вітчизняну САУ “Богдана”, - розповідає  “Ганс”. - Ця установка повністю автоматизована. Робота екіпажу полягає у тому, щоб її зарядити, але й заряд у неї автоматизований: снаряди подає лапа, а наша задача - контролювати ці процеси. Під час роботи ми увесь час знаходимось у машині, ціль вказуємо на ходу”.

Ще одна особливість цієї САУ у тому, що вона може вражати одну ціль кількома снарядами, які рухаються різною траєкторією. “Ми заряджаємо 3-4 снаряди і вони дістаються цілі одночасно, — розповідає командир. - А ще - ми можемо запрограмувати машину так, щоб вона вражала кілька різних цілей послідовно: натиснули на кнопку, а гармата сама відпрацьовує по одній цілі та наводиться на іншу”.

Окрім великої дальності та автоматизованості, перевагою “Арчерів” є їхня мобільність. “Швидко відпрацював — швидко пішов, — кажеоператор озброєння “Ворон”. — Причепні САУ - це теж добре, але вони стаціонарні. А мобільність - це життя”.

САУ &quot;Archer&quot;
Фото: Український свідок
САУ "Archer"

  • Швеція вирішила передати САУ "Archer" торік у січні. Військові аналітики припускали, що Україна отримає 12 одиниць цієї артилерійської системи. Таку ж цифру оприлюднило Міністерство оборони Швеції в жовтні 2022 року.
  •  У листопаді 2023-го вісім установок вже прибули до України.
  • САУ Archer  — шведська 155-мм самохідна артилерійська установка на базі шасі Volvo A30D 6×6. Її дальність стрільби — 30−60 км. Може здійснювати 20 пострілів за 2,5 хвилин та рухатись зі швидкістю 65 км/год. Дальність ходу — 650 км.

    На початку цього року ЗСУ показали роботу САУ "Archer" на Донеччині.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies