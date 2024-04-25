Восени минулого року Швеція передала Збройним силам України снайперські артилерійські устрановки "Archer", здатні знищувати ворожу техніку на відстані до 60 км. Тепер "Арчери" полюють на важливі та специфічні цілі - наприклад, на артилерійські установки ворога.

Про те, що собою являє самохідна артилерійська установка Archer, як вона працює та чим вона краща за аналоги, - у новому сюжеті "Українського свідка".

“Арчери” - величезні за розмірами. Тільки колеса можуть бути завбільшки з людський зріст. Барабан установки включає 21 снаряд, який машина випускає за 3 хвилини. Дальність стрільби — до 60 кілометрів, призначення “Archer” - контрбатарейна боротьба, знищення “жирних” цілей, як-от ворожі артилерійські установки. ЗСУ має на озброєнні 8 таких машин.

Детальніше про САУ розповіли хлопці з її розрахунку: оператор озброєння “Ворон”, водій “Дрон” та командир із позивним “Ганс”. Керувати цією установкою вони вчились протягом кількох місяців у Швеції.

"Archer" на клас вищий за інші західні зразки, а також за вітчизняну САУ “Богдана”, - розповідає “Ганс”. - Ця установка повністю автоматизована. Робота екіпажу полягає у тому, щоб її зарядити, але й заряд у неї автоматизований: снаряди подає лапа, а наша задача - контролювати ці процеси. Під час роботи ми увесь час знаходимось у машині, ціль вказуємо на ходу”.

Ще одна особливість цієї САУ у тому, що вона може вражати одну ціль кількома снарядами, які рухаються різною траєкторією. “Ми заряджаємо 3-4 снаряди і вони дістаються цілі одночасно, — розповідає командир. - А ще - ми можемо запрограмувати машину так, щоб вона вражала кілька різних цілей послідовно: натиснули на кнопку, а гармата сама відпрацьовує по одній цілі та наводиться на іншу”.

Окрім великої дальності та автоматизованості, перевагою “Арчерів” є їхня мобільність. “Швидко відпрацював — швидко пішов, — кажеоператор озброєння “Ворон”. — Причепні САУ - це теж добре, але вони стаціонарні. А мобільність - це життя”.

Фото: Український свідок САУ "Archer"