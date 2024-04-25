Росіяни обстріляли 12 громад Сумщини

Сьогодні, 25 квітня, російських обстрілів зазнали Сумська, Юнаківська, Білопільська, Миропільська, Краснопільська, Великописарівська, Ворожбянська, Новослобідська, Шалигинська, Есманьська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Всього протягом дня росіяни здійснили 47 обстрілів Сумської області, під час яких пролунало 188 вибухів.

Білопільську громаду окупанти обстріляли з мінометів, гранатомету та дронами.

По Краснопільській та Середино-Будській громадам росіяни били з мінометів, артилерії та різними дронами.

Великописарівську громаду армія РФ атакувала артилерією, гранатометами, мінометами та дронами.

Зноб-Новгородську та Есманську громади російські військові обстріляли з артилерії та мінометів, а Новослобідську - з мінометів.

Миропільську громаду окупанти атакували з мінометів та РСЗВ, а Шалигинську - з артилерії.

На Сумську громаду росіяни скинули КАБ, Ворожбянську атакували дроном, а Юнаківську - дронами та артилерією.