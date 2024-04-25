"Беремо до відома": в Єврокомісії відреагували на обмеження консульських послуг українським чоловікам за кордоном
"Беремо до відома": в Єврокомісії відреагували на обмеження консульських послуг українським чоловікам за кордоном
Польща готова допомогти Україні повернути чоловіків призовного віку, – міністр оборони Польщі
Польща готова допомогти Україні повернути чоловіків призовного віку, – міністр оборони Польщі
На Харківщині правоохоронці намагалися видурити $100 тисяч у людей, яких перевіряли на колабораціонізм
На Харківщині правоохоронці намагалися видурити $100 тисяч у людей, яких перевіряли на колабораціонізм
Автівки на потреби армії. Які транспортні засоби можуть забрати?
Автівки на потреби армії. Які транспортні засоби можуть забрати?
Як компанії Коломойського заробляють на державних автозаправках
Як компанії Коломойського заробляють на державних автозаправках
​Storm Shadow, катери, бронемашини. Великий пакет від Сполученого Королівства
​Storm Shadow, катери, бронемашини. Великий пакет від Сполученого Королівства
ПЦУ спростувала міф про те, що жінкам не можна заходити до церкви в брюках і з непокритою головою
ПЦУ спростувала міф про те, що жінкам не можна заходити до церкви в брюках і з непокритою головою
Ловці «шахедів». Вечір з мобільною вогневою групою ДФТГ
Ловці «шахедів». Вечір з мобільною вогневою групою ДФТГ
Унаслідок атаки на Черкаську область пошкоджено інфраструктуру. Поранені щонайменше 6 людей
Унаслідок атаки на Черкаську область пошкоджено інфраструктуру. Поранені щонайменше 6 людей
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни обстріляли 12 громад Сумщини

Всього протягом дня росіяни здійснили 47 обстрілів області.

Росіяни обстріляли 12 громад Сумщини
Росіяни обстріляли 12 громад Сумщини
Фото: АрміяInform

Сьогодні, 25 квітня, російських обстрілів зазнали Сумська, Юнаківська, Білопільська, Миропільська, Краснопільська, Великописарівська, Ворожбянська, Новослобідська, Шалигинська, Есманьська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Всього протягом дня росіяни здійснили 47 обстрілів Сумської області, під час яких пролунало 188 вибухів. 

Білопільську громаду окупанти обстріляли з мінометів, гранатомету та дронами.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

По Краснопільській та Середино-Будській громадам росіяни били з мінометів, артилерії та різними дронами.

Великописарівську громаду армія РФ атакувала артилерією, гранатометами, мінометами та дронами.

Зноб-Новгородську та Есманську громади російські військові обстріляли з артилерії та мінометів, а Новослобідську - з мінометів.

Миропільську громаду окупанти атакували з мінометів та РСЗВ, а Шалигинську - з артилерії.

На Сумську громаду росіяни скинули КАБ, Ворожбянську атакували дроном, а Юнаківську - дронами та артилерією.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies