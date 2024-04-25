Генштаб ЗСУ: Найбільше атак росіян зафіксували на Авдіївському, Лиманському і Бахмутському напрямках

Протягом доби на фронті зафіксували 93 бойові зіткнення. Ворог завдав чотири ракетні та 50 авіаційних ударів, здійснив 45 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Авіація Сил оборони завдала ударів по 2 пунктах управління, 8 районах зосередження особового складу та 3 зенітно-ракетних комплексах противника. Підрозділи ракетних військ завдали ураження по району зосередження особового складу противника.

Ситуація на фронті станом на 18.00 25 квітня така: