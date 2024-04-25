На Херсонщині рятувальників, які ліквідовували наслідки обстрілу, атакували ворожі БПЛА

У Херсонській області окупанти атакували рятувальників, які приїхали ліквідовувати наслідки ворожого обстрілу. Постраждав один рятувальник.

Про це повідомили у ДСНС.

"Рятувальники Херсонщини потрапили під цинічний повторний обстріл росіян. Сьогодні вдень ворог вкотре атакував передмістя Херсону, внаслідок чого загорівся житловий будинок. Рятувальники виїхали на ліквідацію пожежі та потрапили у пастку – ворожі дрони цинічно повторно атакували місце події, пошкодивши техніку ДСНС", –йдеться у повідомленні.

Постраждав один із рятувальників, поранення руки отримала й господарка сусіднього будинку. Покинути місце події їм вдалося автомобілем швидкої допомоги.

"Попри загрозу власному життю рятувальники попередили своїх колег про обстріли, аби ті не наражалися на небезпеку. На відміну від ворога, який безжально нищить все на своєму шляху, наші мужні титани дбають про своїх побратимів", – додали у службі.