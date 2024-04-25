Усі 9 затриманих перебувають під вартою. Їм загрожує до 10 років тюрми. Однак очільниця псевдоустанови все ще переховується від правосуддя на окупованій території.

Контррозвідка Служби безпеки затримала ще дев’ятьох колаборантів, які співпрацювали з агресором під час окупації правобережжя Херсонщини, повідомляє пресслужба СБУ.

Зазначається, що всі вони входили до складу так званої «виборчої комісії № 826», яку рашисти створили у захопленому на той час Бериславському районі. Також встановлено особу очільниці псевдо установи, яка наразі переховується від правосуддя на тимчасово окупованій частині території України.

За даними слідства, під час перебування на «посаді» вона організувала проведення незаконного референдуму РФ щодо «приєднання» регіону до складу Росії. Щоб виконати вказівку Москви, жінка залучила дев’ятьох місцевих жителів, з яких потім сформувала повний склад «виборчкому».

СБУ повідомляє, що за її вказівкою підлеглі масово агітували своїх односельчан підтримати фейковий плебісцит і «проголосувати» на користь Кремля. Безпосередньо в день незаконного «референдуму» фігуранти робили дворові обходи приватних осель з «виборчими урнами» та фейковими бюлетенями. Під час таких рейдів вони, будучи у супроводі озброєних загарбників, збирали «голоси за приєднання до РФ».

За даними спецслужби, під час звільнення регіону «голова виборчкому» втекла разом із окупантами на лівобережжя Херсонщини, а її підлеглі залишились на правому березі і «залягли на дно» поблизу лінії боєзіткнення. Таким чином вони сподівались уникнути правосуддя. Але співробітники СБУ встановили їх місця перебування і затримали.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили затриманим про підозру за ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність, участь в організації та проведенні незаконних референдумів на тимчасово окупованій території).

Колишній очільниці окупаційного «виборчкому» рф заочно повідомлено про підозру за цією ж статтею Кримінального кодексу України.

Минулого місяці у Миколаєві та на Буковині затримали двох “переселенок”. Вони працювали у “виборчкомах” під час окупації Херсонщини. Колаборантки агітували місцевих жителів «голосувати за приєднання» Херсонщини до складу Росії. Після звільнення регіону обидві колаборантки втекли до різних міст на півдні та заході України, де намагались «залягти на дно».