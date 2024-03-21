Колаборантки агітували місцевих жителів «голосувати за приєднання» Херсонщини до складу Росії. Після звільнення регіону обидві колаборантки втекли до різних міст на півдні та заході України, де намагались «залягти на дно».

Служба безпеки України повідомила, що викрила ще двох організаторок незаконного референдуму РФ, який відбувся під час окупації правобережної Херсонщини.

Одну із фігуранток затримали у Миколаєві, а іншу – в Чернівецькій області. Вони намагалися уникнути правосуддя під виглядом переселенок.

За даними слідства, після захоплення Херсонської області обидві фігурантки підтримали загарбників та увійшли до складу окупаційних «виборчкомів». Перебуваючи у лавах псевдоустанови, колаборантки агітували місцевих жителів «голосувати за приєднання» Херсонщини до складу Росії.

Тоді 28-річна мешканка Чорнобаївки зібрала групу «однодумців» та записала відеозвіт щодо підсумків фейкового плебісциту, який транслювали на російських телеканалах.

Інша зловмисниця здійснювала подворові обходи по будинках односельців та збирала «потрібні» відмітки у «бюлетенях».

Її супроводжували озброєні загарбники, які у разі відмови людей підтримати кремлівський проєкт погрожували ув’язненням та конфіскацією майна.

За співпрацю з агресором фігурантка отримала одноразову грошову «винагороду» та обіцянки подальших «перспектив» в окупаційній установі.

Після звільнення регіону обидві колаборантки втекли до різних міст на півдні та заході України, де намагались «залягти на дно».

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманим про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність, добровільне зайняття громадянином України посади, пов’язаної з виконанням організаційно-розпорядчих або адміністративно-господарських функцій у незаконних органах влади, вчинене за попередньою змовою групою осіб);

⁠ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України).

Зловмисницям загрожує до 10 років тюрми.

Минулого місяця СБУ затримала ще 2 колаборанток з Херсонщини: одна ховалась у київському хостелі, інша стала “переселенкою” у Чорноморську. Наразі вони перебувають під вартою. Триває розслідування. Зловмисницям загрожує до 10 років тюрми.