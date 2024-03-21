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Експрем’єра Азарова судитимуть за держзраду, заклики до повалення конституційного ладу та виправдовування агресії РФ

Обвинувальний акт скеровано до суду.

Експрем’єра Азарова судитимуть за держзраду, заклики до повалення конституційного ладу та виправдовування агресії РФ
Фото: kmu.gov.ua

Київська міська прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт відносно колишнього прем’єр-міністра України Миколи Азарова та його помічниці, яка перебуває в РФ. Про це повідомляє Офіс Генпрокурора. 

Слідством встановлено, що колишній прем’єр-міністр України, перебуваючи на території держави-агресора, створив Телеграм-канал. Там розміщував публікації пропагандистського характеру з наративами кремля, які формують у суспільстві антиукраїнські настрої. 

Адмініструванням Телеграм-каналу займались дві помічниці експосадовця. Одна з них обіймала посаду начальника організаційного відділу в столичній райдержадміністрації. Її справа вже перебуває на розгляді суду.

Інша помічниця – колишня співробітниця цієї ж РДА, яка на даний час виїхала на територію РФ.

Спільниці разом координували інформаційну пропагандистську діяльність експрем’єр-міністра у Телеграм-каналі, а також в інших соцмережах та допомагали організовувати та поширювати антиукраїнські інтерв’ю та коментарі російським ЗМІ.

Підтримуючи активні зв'язки з експрем’єр-міністром та його оточенням, жінки сприяли у проведенні інформаційно-підривної діяльності, яка координується представниками російських спецслужб та спрямована на дискредитацію діючої влади на міжнародній арені.

Вони не припинили допомагати державі-агресору навіть після повномасштабного вторгнення.

Проведені судові психолого-лінгвістичні експертизи опублікованих матеріалів повністю підтверджують факти протиправної діяльності фігурантів.

  • У листопаді минулого року колишньому прем’єр-міністру України Миколі Азарову повідомили про нову підозру.
  • СБУ встановила особи двох помічниць Азарова, які вели його телеграм-канал. Одна з них обіймає посаду начальника організаційного відділу в столичній райдержадміністрації. Інша – колишня співробітниця цієї ж РДА, яка на даний час виїхала на територію Росії.
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