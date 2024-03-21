Експрем’єра Азарова судитимуть за держзраду, заклики до повалення конституційного ладу та виправдовування агресії РФ

Київська міська прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт відносно колишнього прем’єр-міністра України Миколи Азарова та його помічниці, яка перебуває в РФ. Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

Слідством встановлено, що колишній прем’єр-міністр України, перебуваючи на території держави-агресора, створив Телеграм-канал. Там розміщував публікації пропагандистського характеру з наративами кремля, які формують у суспільстві антиукраїнські настрої.

Адмініструванням Телеграм-каналу займались дві помічниці експосадовця. Одна з них обіймала посаду начальника організаційного відділу в столичній райдержадміністрації. Її справа вже перебуває на розгляді суду.

Інша помічниця – колишня співробітниця цієї ж РДА, яка на даний час виїхала на територію РФ.

Спільниці разом координували інформаційну пропагандистську діяльність експрем’єр-міністра у Телеграм-каналі, а також в інших соцмережах та допомагали організовувати та поширювати антиукраїнські інтерв’ю та коментарі російським ЗМІ.

Підтримуючи активні зв'язки з експрем’єр-міністром та його оточенням, жінки сприяли у проведенні інформаційно-підривної діяльності, яка координується представниками російських спецслужб та спрямована на дискредитацію діючої влади на міжнародній арені.

Вони не припинили допомагати державі-агресору навіть після повномасштабного вторгнення.

Проведені судові психолого-лінгвістичні експертизи опублікованих матеріалів повністю підтверджують факти протиправної діяльності фігурантів.