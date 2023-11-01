Експрем'єр Азаров отримав нову підозру

Колишньому прем’єр-міністру України Миколі Азарову повідомили про нову підозру.

Як повідомляє Офіс Генерального прокурора, Азарову інкримінують вчинення дій, спрямованих на насильницьку зміну та повалення конституційного ладу, здійснення інформаційної діяльності у співпраці з державою-агресором та виправдовування, визнання правомірною, запереченні збройної агресії російської федерації проти України (ч. 3 ст. 109, ч. 6 ст. 111-1, ч. 3 ст. 436-2 КК України).

За даними слідства, експрем’єр, який з 2014 року переховується на території РФ, з початку повномасштабного вторгнення і до нині, використовуючи російські медіа та інтернет, здійснює активну інформаційну діяльність у співпраці з Російською Федерацією.

Азаров регулярно бере участь в етерах російських інформаційних каналів, просуває ворожі наративи і проводить інформаційну діяльність, спрямовану на дискредитацію української держави.

"У цих відеозаписах, які були розміщені на Youtube-каналі «Иная правда» та медіапорталах російських ЗМІ, колишній прем’єр-міністр виправдовує збройну агресію російської федерації проти України, розпочату в 2014 році, та окупацію частини території України. Також він висловлює публічні заклики до повалення конституційного ладу в Україні насильницьким шляхом", - зазначили в Офісі Генпрокурора.

Азаров закликає до денацифікації та насильницької зміни української влади, заявляє, що спеціальна операція Путіна "врятувала" Донецьк від захоплення та називає події в Бучі "фейком".

Факти протиправної діяльності підозрюваного підтвердили, окрім іншого, висновком судової лінгвістичної семантико-текстуальної експертизи.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі СБУ.

Нагадаємо, в Україні судитимуть колишніх президента Віктора Януковича та очільника уряду Микола Азарова за підписання “Харківських угод” на користь Росії. Правоохоронці раніше закінчили досудове розслідування та скерували до суду обвинувальний акт.

Крім того, СБУ встановила особи двох помічниць Азарова, які вели його телеграм-канал. Одна з них обіймає посаду начальника організаційного відділу в столичній райдержадміністрації. Інша – колишня співробітниця цієї ж РДА, яка на даний час виїхала на територію Росії.