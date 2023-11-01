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Відпочинок замість "відрядження": СБУ провела обшуки у стінах Ужгородської міськради

Депутати міськради вносили недостовірні відомості щодо виїзду за кордон

Відпочинок замість "відрядження": СБУ провела обшуки у стінах Ужгородської міськради
Фото: СБУ

Служба безпеки України та Національна поліція провели серію обшуків у адмінбудівлі Ужгородської міської ради. Правоохоронці перевіряли законність виїзду за кордон місцевих депутатів. 

Про це йдеться у повідомленні пресслужби відомства.

Відомо, що для виїзду за межі України чиновники міськради вносили недостовірні відомості до офіційних документів про службові відрядження.

"Для оформлення зарубіжної поїздки посадовці використовували фіктивні запрошення від афілійованих іноземних організацій. А щоб замаскувати злочинну діяльність, фігуранти не реєстрували таку "кореспонденцію", а підписані листи на закордонні "відрядження" не вносили до системи електронного документообігу міськради", – повідомляє СБУ.

Фото: Служба безпеки України

За наявними даними, під час таких "відряджень" посадовці насправді виїжджали на зарубіжний відпочинок під час війни.

Для з’ясування всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності тривають слідчі дії у межах кримінального провадження за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення осіб через державний кордон України).

Санкція статті передбачає покарання до 9 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

У середу вранці правоохоронці провели обшуки у нардепа Оександра Дубінського у справі щодо організації нардепом незаконного перетину кордону іншою особою.

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