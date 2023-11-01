​Із Болгарії прогнали російського пропагандиста Олександра Гацака через загрозу національній безпеці

Болгарія видворила кореспондента "Російської газети" Олександра Гацака за діяльність, що створювала загрозу національній безпеці, передає видання Nova.bg.
Гацака позбавили права на проживання і заборонили в'їзд на територію країн-членів ЄС.
Ще у вересні пропагандиста викликали у міграційну службу болгарського МВС, а тоді - в Агентство національного безпеки, однак він заховався в російському посольстві. Тоді агентство звернулося по допомогу в МЗС. Нині, 1 листопада, Гацак покинув територію країни.
Росія натомість пригрозила, що зробить заходи у відповідь.
Нагадаємо, днями у Молдові заблокували низку каналів та інтернет-порталів (серед них і російські ЗМІ) через те, що подання їхньої інформації може викликати напруженість і соціальні конфлікти.
Служба безпеки зібрала доказову базу на російського пропагандиста Сергія Міхєєва, який закликав до повного знищення прикордонних міст в Україні.