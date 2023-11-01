Швейцарія продовжила статус захисту для українців до березня 2025 року

Також визначина ціль щодо інтеграції на ринок праці: до кінця 2024 року 40% працездатних осіб із статусом захисту мають бути залучені до роботи.

Уряд Швейцарії вирішив не скасовувати тимчасовий статус захисту для українців до 4 березня 2025 року.

Про це йдеться на сайті Федеральної ради Швейцарії.

“Не очікується, що ситуація в Україні зміниться в осяжному майбутньому. Тому на засіданні 1 листопада Федеральна рада вирішила не скасовувати статус захисту для українських біженців до 4 березня 2025 року. Вперше вона також визначила ціль щодо інтеграції на ринок праці: до кінця 2024 року 40% працездатних осіб із статусом захисту мають бути залучені до роботи”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що через війну Росії проти України Федеральна рада вирішила надати українським біженцям статус захисту з 12 березня 2022 року. Це надає тимчасовий захист тим, хто цього потребує, поки вони наражаються на серйозну загальну небезпеку. Станом на кінець жовтня 2023 року статус захисту у Швейцарії мають близько 66 тисяч українців.

Охоронний статус діє доти, доки його не скасує Федеральна рада. Умовою його скасування є тривала стабільність в Україні, щоб населення більше не наражалося на серйозну загальну небезпеку. Останні події показують, що зараз це не так, оскільки війна триває по всій країні. Не очікується, що ситуація зміниться в осяжному майбутньому.

Нагадаємо, Євросоюз остаточно погодив тимчасовий захист для біженців із України до березня 2025 року. ЄС завершив для цього усі необхідні процедури.