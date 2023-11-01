Група республіканців назвала вимоги для надання подальшої підтримки Україні: хочуть оцінок та критеріїв завершення війни

Серед підписантів вимог – конгресмени, які раніше повністю підтримували допомогу Укрпїні, так і ті, хто частково виступав проти неї.

Конгресмен-республіканець від штату Каліфорнія Майк Ґарсіа опублікував список вимог до адміністрації президента США Джо Байдена для подальшої підтримки України. Окрім нього, лист із вимогами підписали ще семеро конгресменів: Том МакКлінток, Дуг Ламалфа, Ральф Норман, Бред Венстрап, Адріан Сміт, Скотт Франклін та Ден Месер, пише УП.

На думку конгресменів, стратегія Байдена про допомогу Україні "так довго, як буде потрібно" не є "розумною стратегією перемоги". Ґарсіа вимагає "стратегію перемоги" з точними оцінками, метою та критеріями закінчення війни.

Ґарсіа вважає, що потрібні "розумні та раціональні умови" підтримувати додаткові інвестиції в Україну. Він назвав 12 таких умов:

Президент Байден і президент Зеленський повинні представити Конгресу США актуальну стратегію перемоги. "Просто стверджувати: «Ми з вами до перемоги» або «ми повинні перемогти» не є виграшними стратегіями. Як Україна перемагає і як довго вона очікує це робити? Ці оцінки не повинні бути точним, але ми повинні розуміти кінцеві критерії цілі та підсумку".

Яка орієнтовна вартість цієї стратегії перемоги? Вибіркове розкриття інформації та додаткові запити у середньому на $12 млрд на місяць є "недопустимим, нежиттєздатними та неприйнятними."

Президент Байден та міністр оборони Ллойд Остін повинні чітко інформувати американський народ про статус війни в Україні. Це включає інформування громадськості про український прогрес, "окреслення причин нинішнього глухого кута та оновлення статусу про «весняний контрнаступ»".

Президент Байден та міністр Остін повинні пояснити, чому потрібні майбутні інвестиції США? Це включає окреслення того, яка зброя надається і як саме вона допоможе для перемоги у війні, а не просте надання її. Крім того, конгресмену вважливо отримати оцінку, якої зброї не було надіслано, але яка б могла змінити траєкторію війни на сьогоднішній день.

Президент Байден і міністр Остін повинні забезпечити Конгрес списком зброї, яка не була надана Україні, але яка була б ефективна для виходу із поточного "глухого кута". Він вважає, що чинна політика адміністрації лише продовжила страждання для України, і це відповідальність Конгресу – зіграти роль у вирішенні того, які додаткові можливості можна запропонувати Україні.

Шостою умовою конгресмен бачить необхідність пояснення від Байдена і Остіна американцям наслідків припинення американської допомоги Україні і те, чи зможе в такому випадку Україна вижити і перемогти.

Також Ґарсіа вважає, що Мінфін і міністерство торгівлі США повинні звітувати Конгресу щодо рівня застосування та дотримання вжитих проти Росії санкцій.

Ще однією умовою він назвав те, що США і всі інші члени НАТО повинні ухвалити політику повних санкцій проти РФ включно з усією нафтою, зерном та рідкісними земельними мінералами. Він сказав, що ці три категорії наразі не зазнали істотного впливу від обмежувальних заходів і що саме вони складають більшість доходів РФ.

Також він додав, що Байден і Остін повинні надати чітке пояснення, чому запитувані ресурси правильні для перемоги.

Він також вимагає відповіді, чи мають США та Україна узгодження щодо цілі місії щодо Криму? Чи США вважають, що бажання України повернути Крим є реалістичним?

Також він вимагає, щоб президент Байден і президент Зеленський продовжували надавати Конгресу повну звітність – по можливості – про системи озброєння, що надіслані та використані на сьогоднішній день.

Фінальним пунктом він назвав вимогу, аби Байден взяв на себе зобов’язання та надав докази того, що його адміністрація наданням допомоги Україні не ставить під загрозу графік і вартість критичних внутрішніх програм щодо зброї або виконання збройних зобов'язань перед Тайванем та Ізраїлем.

Ґарсіа додав, що вважає надто "суворою" як стратегію необмеженої допомогти Україні стільки, скільки потрібно, так і стратегію "ні долара більше".

Проукраїнське об'єднання в Республіканській партії Republicans for Ukraine оцінювало Ґарсію за рівнем підтримки України на D – "погано". Конгресмен голосував проти законопроєкту про додаткові асигнування на допомогу та нагляд у сфері безпеки 2023 року і робив антиукраїнські заяви. Але при цьому він підтримав ленд-ліз, додаткові асигнування для України на 2022, голосував проти скасування допомоги Україні в $300 млн та заборони будь-якої безпекової допомоги. Також він виступив проти скасування ленд-лізу для України. Том МакКлінток та Бред Венстрап отримали оцінку B – "нормально", Дуг ЛаМалфа, Ральф Норман та Скотт Франклін – F – "дуже погано", Адріан Сміт – A – "відмінно", Мейзера оцінили на "посередньо".

Питання подальшої фінансової підтримки України є одним із тих, що спричиняють суперечки між американськими політиками, особливо на тлі виборів президента США наступного року. Адміністрація Байдена та більшість демократів наполягають на продовженні підтримки і прагнуть об'єднати її в один пакет із допомогою Ізраїлю та Тайваню. Республіканська більшість у Палаті представників проти цього і хоче першочергово розглядати допомогу самому лише Ізраїлю.