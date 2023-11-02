Китай погодився на переговори з США щодо контролю над ядерним озброєнням, − WSJ

Вони стануть першими на цю тему з часів президента Барака Обами.

Наступного тижня Китай і Сполучені Штати обговорять контроль над ядерною зброєю. Такі перемовини стануть першими на цьому тему з часів адміністрації президента США Барака Обами.

Про це пише Reuters з посиланням на Wall Street Journal.

Міністерство закордонних справ Китаю заявило в понеділок після візиту міністра закордонних справ Ван І до Вашингтона, що найближчими днями дві країни проведуть “консультації з контролю над озброєннями та нерозповсюдження”.

Також передбачаються окремі переговори з морських справ та інших питань.

Перемовини щодо озброєнь очолить у понеділок Меллорі Стюарт, високопосадовець Держдепартаменту, і Сунь Сяобо, глава відділу контролю над озброєннями МЗС Китаю.

Радник США з національної безпеки Джейк Салліван заявив у 2021 році, що президенти Китаю та США домовилися “розпочати продовження обговорення стратегічної стабільності”, посилаючись на занепокоєння Вашингтона щодо нарощування ядерної зброї Пекіном.

Нагадаємо, у жовтні військовий блок НАТО розпочав щорічні ядерні навчання "Стійкий полудень". У тренувальних польотах над південною Європою залучено майже 60 літаків.