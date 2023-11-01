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Цього тижня держсекретар США Блінкен відвідає Туреччину, - ЗМІ

Перед тим Блінкен має відвідати Ізраїль.

Цього тижня держсекретар США Блінкен відвідає Туреччину, - ЗМІ
Фото: EPA/UPG

Держсекретар США Ентоні Блінкен цієї неділі відвідає Туреччину.

Про це повідомляє Reuters та CNNturk.

Про візит Блінкена до Анкари 5 листопада повідомило турецьке дипломатичне джерело.

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Також речник Держдепартаменту Метью Міллер сказав, що “держсекретар Блінкен вирушить до Ізраїлю в п’ятницю, щоб зустрітися з членами ізраїльського уряду, а пізніше здійснить інші візити в регіон”.

Нагадаємо, 12 жовтня держсекретар Ентоні Блінкен прилетів до Ізраїлю, щоб продемонструвати підтримку країни з добу США. 

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