Цього тижня держсекретар США Блінкен відвідає Туреччину, - ЗМІ

Перед тим Блінкен має відвідати Ізраїль.

Держсекретар США Ентоні Блінкен цієї неділі відвідає Туреччину.

Про це повідомляє Reuters та CNNturk.

Про візит Блінкена до Анкари 5 листопада повідомило турецьке дипломатичне джерело.

Також речник Держдепартаменту Метью Міллер сказав, що “держсекретар Блінкен вирушить до Ізраїлю в п’ятницю, щоб зустрітися з членами ізраїльського уряду, а пізніше здійснить інші візити в регіон”.

Нагадаємо, 12 жовтня держсекретар Ентоні Блінкен прилетів до Ізраїлю, щоб продемонструвати підтримку країни з добу США.